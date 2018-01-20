Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115147
ALTIN
163.259
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2820
EURO
4.6547
7 liraya aldığı fotoğrafı 19 milyon liraya sattı!
7 liraya aldı 19 milyona...
Burnumuz neden kurur?
Burnumuz neden kurur?
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez ameliyat oldu!
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez...
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor
Şeker hastaları dikkat!
Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor
Ergenlik yaşı 24'e çıktı!

Sorakın: “Görüşmeler olumlu havada devam ediyor”

20 Ocak 2018 Cumartesi 18:50
Sorakın: “Görüşmeler olumlu havada devam ediyor”
banner10

İbrahim Diran

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Başbakanlık ve 3 bakanlık, Halkın Partisi’nin (HP) 3 bakanlık, Demokrat Parti’nin (DP) ile Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 2 bakanlık alması konusunda anlaşmaya varıldığını, ancak hangi partinin hangi bakanlıkları alacağının henüz netleşmediğini bildirdi.

CTP, HP, TDP ve DP yetkililerinin görüşmesi sürüyor.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP Genel Merkezi’nde saat 11.05’de başlayan görüşmenin gidişatıyla ilgili saat 14.00 sıralarında basına açıklama yaptı.

Sorakın, CTP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada, dört parti arasında devam etmekte olan koalisyon protokolü görüşmelerinin olumlu havada devam ettiğini söyledi.

Görüşmelerin birkaç gün içerisinde netleşebileceğini, olumlu sonuçlanması halinde hükümet programını görüşmeye başlayacaklarını kaydeden Sorakın, gelinen aşamada tarafların bakanlıkların sayıca dağılımı konusunda anlaştığını ancak hangi partinin hangi bakanlığı alacağının netleşmediğini, CTP’nin başbakanlık ve 3 bakanlık, HP’nin 3 bakanlık, TDP ve DP’nin de ikişer bakanlık üzerinde görev dağılımına gidildiğini ifade etti.

CTP Genel Sekreteri Sorakın bir soru üzerine, koalisyon protokolü üzerinde varılacak uzlaşının partilerin yetkili kurullarına sunulacağını, ardından hangi bakanlığın hangi partide olacağı konusunu sonuçlandırmaya gideceklerini, bilahare hükümet programı üzerinde çalışacaklarını söyledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Avrupa Hukuku ve Uluslararası Hukukta Sığınma” konulu eğitim yapıldı
“Avrupa Hukuku ve Uluslararası Hukukta Sığınma” konulu eğitim yapıldı
Bir sonraki görüşme pazartesi...
Bir sonraki görüşme pazartesi...
Kanatlı: “İlahiyat Koleji’nde yaşananlar kaygı verici”
Kanatlı: “İlahiyat Koleji’nde yaşananlar kaygı verici”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim