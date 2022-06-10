Sorakın: Hak ve özgürlükleri kaldıracak düzenlemelere izin vermeyeceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin ülkenin tüm kurumlarına önem verdiğini ifade eden Sorakın, “Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi ve devletin diğer kurumlarını önemsiyoruz ve tüm kurumlara da sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Sine-i millet konusunun tartışılan bir gündem olduğu günlerde, bunun için koşulların henüz oluşmadığı görüşünü paylaştıklarını anımsatan Sorakın, hem Cumhuriyet Meclisi içerisinde, hem de dışında, tüm platformlarda mücadele edilmesi gerektiği düşüncesinde olduklarını paylaştı.

Erdoğan Sorakın, hükümetin meclise hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı yasa tasarıları getirdiğini iddia ederek, demokrasi, insan hakları ve özgürlükleri tesis etmenin CTP’nin temel hedeflerinden olduğunu söyledi.

CTP milletvekillerinin genel kurulda ortaya koydukları tepki ile söz konusu tasarıların ivediliğinin engellendiğini ifade eden Sorakın, “o gün o tepkiyi huzursuzluk olsun diye değil, demokrasi için ortaya koyduk” dedi.

Hükümetin açıkladığı hayat pahalılığı rakamlarını da yorumlayan Sorakın, hayat pahalılığının maaşlara yansıtılacak olmasının olumlu olduğunu, ancak yeterli olmadığını söyledi.

Sorakın, bir ay önce maaşlara hayat pahalılığı yansıtılırken, Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen yüzde 15’lik oranın ne zaman yansıtılacağını sordu.

Erdoğan Sorakın, Türk Lirası’nda yaşanan sürekli düşüşün vatandaşın alım gücünü olumsuz etkilediğine değinerek, 2020 yılına oranla ciddi bir kaybın söz konusu olduğunu rakamlarla anlattı.

Muhasebe birimi olarak Euro’ya geçişin mümkün olduğunu ifade eden Sorakın, bu uygulamaya zaman kaybetmeden geçilmesi gerektiğini söyledi.

Sorakın, yerel yönetimler seçimi konusuna da değinerek, 27 Kasım olarak açıklanan tarihe itirazları olmadığını ve bu seçime katılacaklarını açıkladı.

Hükümetin yerel yönetimler konusunda yapmaya çalıştığı düzenlemeleri de eleştiren Sorakın, belediye sayısı üzerinde değişiklik yapılmasının yanlış olduğunu, esas düzenlemenin mali yapılarda olması gerektiğini sözlerine ekledi.