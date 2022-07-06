Sorakın: "Halk düşmanı bir yapıyla karşı karşıyayız

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve bazı MYK üyelerinin hazır bulunduğu mahkemede dava dosyalanarak, kararın en kısa sürede verilmesi talep edildi.

Erdoğan Sorakın, yasa gücünde kararnamenin Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade ederek, kararın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulduğunu belirtti.

“Bilerek ve istenerek, birilerinin rant elde etmesine imkan yaratmak için gününde alınması gereken tedbirlerin alınmadığı ve akaryakıt alımı için ihaleye çıkılmadığını” öne süren Sorakın, ihalesiz akaryakıt alımı ve taşımacılığı sonucunda kuruma milyonlarca dolar ek külfet getirildiği ve borçlarının arttığını söyledi.

Sorakın, halkın ise karanlıklara mahkûm edildiğini, evlerdeki hastaların bebeklerin, esnaf ve işletmelerin zor durumda bırakıldığını, üretimin kesintiye uğradığı ifade ederek, “Hükümetin başı gerçek dışı söylemlerle ve sorumluluğu başkalarına yükleyerek, işin içinde sıyrılmaya çalışırken, ilgili bakan on günlük tatilde. Bu kadar sorumsuz, bu kadar gayri ciddi, halk düşmanı bir yapıyla karşı karşıyayız. Halkımıza bu sefaleti ve rezilliği reva görenler elbette bunun hesabını verecektir” dedi.