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Sorakın: Halkı balık hafızalı mı zannediyorsunuz?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, "Bu topluma, son 10 ayda hayal ötesi her şeyi yaşattınız. Halkı balık hafızalı mı zannediyorsunuz? Elbette bunun bedelini ödeyeceksiniz" dedi.

26 Ekim 2021 Salı 19:54
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Sorakın: Halkı balık hafızalı mı zannediyorsunuz?
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun açıklamalarını sosyal medya üzerinden eleştirdi.

Sorakın, Hasipoğlu’nun katılmış olduğu bir programı ‘hayretle’ izlediğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Katıldığı bir televizyon programında son on aylık süreci büyük bir başarı öyküsüymüş gibi anlatmaya çalışan UBP Genel Sekreteri’ni hayretler içerisinde izledim. Sn. Genel Sekreter maaşları ödedik diyor.  Geriye kalan bütün sorumlulukları ise muhalefete yüklemeye çalışıyor. Sn. Hasipoğlu, son on aylık süreçte halkın alım gücünün yüzde 50’nin üzerinde gerilemesine, yokluk ve yoksulluğun giderek derinleşmesine, esnaf ve iş insanlarının batma noktasına gelmesine, sosyal adalet ve eşitliğin rafa kaldırılmasına, eğitimde fırsat eşitsizliğinin artmasına siz ve sizin anlayışınız sebep olmuştur.”

“Sizin anlayışınızda varsa yoksa makam, statü, hamaset, popülizm, şov...” diyen Sorakın, “Ülkede Anayasa ve yasalar değil de çürümüş, yozlaşmış, rezalete dönüşmüş anlayışlar ve antidemokratik uygulamalar hakim kılınmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk toplumunun bunların hiçbirini hak etmediğini de vurgulayan Sorakın, açıklamasının devamınse ise şunlara dikkat çekti:

“Saygınlıkta, bilgide, eğitimde, demokraside, insan haklarında, özgürlüklerde üst seviyelerde olan özgüven sahibi bir toplumsal kimliği erozyona uğratma hakkına sahip değilsiniz. Bu topluma, son on ayda hayal ötesi her şeyi yaşattınız. Halkı balık hafızalı mı zannediyorsunuz? Elbette bunun bedelini ödeyeceksiniz.”

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