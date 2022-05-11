Künye
Kıbrıs 29
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla...
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar

Sorakın: Hem Meclis İçinde Hem De Meclis Dışında Mücadele Daha İleriye Taşınmalı

Genç TV’de Nazar Erişkin’in sorularını yanıtlayan Erdoğan Sorakın, talep edilmesi durumunda Ünal Üstel’le görüşmeyeceklerini vurguladı.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 13:34
104 Okunma
Sorakın: Hem Meclis İçinde Hem De Meclis Dışında Mücadele Daha İleriye Taşınmalı

Demokrasinin ciddi anlamda darbe aldığını düşündüklerinin altını çizen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Sayın Ünal Üstel’in başkanlığında kurulacak hükümeti meşru görmediklerine dikkat çekti. Genç TV’de Nazar Erişkin’in sorularını yanıtlayan Erdoğan Sorakın, talep edilmesi durumunda Ünal Üstel’le görüşmeyeceklerini vurguladı. Hükümetlerin bozulma nedeninin müdahale olduğuna işaret eden Sorakın, “Demokrasi yapılan müdahalelerle yerle bir oldu” dedi. Hükümetin CTP tarafından kurulup en kısa bir sürede halkın iradesine yeniden başvurulması gerekildiğini defalarca söylediklerini ifade eden Sorakın, bu yapının çalışmadığının altını çizdi. 

“BİZ PARTİMİZİN İÇ İŞLERİNE VE YAPILACAK İŞLERE KARIŞILMASINA MÜSAADE ETMEYİZ”
23 Ocak’ta oluşan iradenin artık değiştiğine vurgu yapan Sorakın, olanların baş sorumlusunun Sayın Ersin Tatar olduğunu vurguladı. Sorakın, “Biz partimizin iç işlerine ve yapılacak işlere karışılmasına müsaade etmeyiz. Demokrasi yaşam biçimi olmalıdır. Başkası karışmak istediğinde dur diyebilmelisiniz” diye konuştu. Sorakın, halk olarak ülke demokrasisine sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekti. CTP’nin, bu ülkenin tüm kurumlarına değer verdiğini ifade eden Sorakın, bu ülkeyi barışa götürme, federasyonu kurma, demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerin tesis edilmesi hedefiyle çalışan bir parti olduklarını kaydetti. 

“BU AŞAMADA MECLİS’İ TERK ETMEK FAYDA GETİRMEZ”
Hem meclis içinde hem de meclis dışında mücadelenin önemine işaret eden Sorakın, “Dolayısıyla bu aşamada sine-i millet fayda sağlamaz” diye konuştu. Meclisi terk etmenin fayda getireceğini düşünmediğini kaydeden Sorakın, hem Meclis içinde hem de Meclis dışında toplumsal muhalefet başlatarak mücadelenin daha ileriye taşınması gerektiğinin altını çizdi. Bu koşullarda halkı Meclis’te temsiliyetsiz bırakamayacaklarını vurgulayan Sorakın, karşılarında ‘her şeyi’ yapmaya hazır bir yapı olduğunu ve buna müsaade etmeyeceklerini dile getirdi. Sorakın, “Biz CTP olarak hem Meclis’te hem dışında bütün platformlarda, örgütlerle birlikte hareket etmenin daha doğru bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Elbette her şeyi değerlendireceğiz” diye ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli Üzüm ve Yerli Zeytinle İlgili Tescil Çalışmalarına Başlandı
Yerli Üzüm ve Yerli Zeytinle İlgili Tescil Çalışmalarına Başlandı
Kavgada burnu kırıldı!
Kavgada burnu kırıldı!
3 ton kaçak patatesle yakalandı
3 ton kaçak patatesle yakalandı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim