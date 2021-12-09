Sorakın, seçimlerde CTP'nin "birinci" parti çıkacağını söyledi

BRT ekranlarında iddialı sözler sarf eden Cumhuriuyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, erken genel seçimlerde partilerinin "birinci" parti çıkacağını söyledi.

Sorakın konu hakkında "CTP Birinci parti çıkacak. Anketlere de gerek yok halkta durumu dörüyoruz. Hükümeti kuracak olan parti de CTP'dir. Bu konuda da iddialıyım. 12 veklimiz var şu anda. Bu sayının da ciddi anlamda artacağını düşünüyorum." dedi.

"Peki UBP ile hükümete girer misiniz?" sorusuna yanıtla ise Sorakın, "bu konuda bir şey söyleyemem. Yetkili parti içi kurullarımız var" dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI