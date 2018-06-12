Sorakın: "Sorumluluğumuzda olmayan belediyelerin durumu kötü! "

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyesi adayları, dün sabah Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş)’i ziyaret etti. Ziyarete Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ile Lefkoşa İlçe eski Başkanı ve eski milletvekili Ahmet Derya da katıldı. Dev-İş’le görüşmede konuşma yapan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, hedeflerinin sosyal belediyecilik anlayışını daha da geliştirmek olduğunu söylerken, Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek de sendika olarak ilkesel duruşlarını bu seçimde de göstereceklerini, barışa ve demokrasiye inanan adayların yanlarında olacaklarını belirtti.
SORAKIN: LEFKE’DEN KARPAZ’A DÜZE ÇIKARAN PARTİ CTP
FELEK: DEMOKRASİDEN YANA DURUŞUMUZ SÜRECEK
Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek de, sendika olarak barış ve demokrasiden yana olan duruşlarını bu seçim de sürdüreceklerini ve bu ilkelere inanan adayları destekleyeceklerini vurguladı. Beklentilerinin 28 belediyede de Kıbrıs’ta çözüm ve barışa inanan, özellikle bölünmüş başkent Lefkoşa’nın bu halini bitirecek bir anlayışın seçilmesini istediklerini belirtti. CTP’nin bu kapsamda Mehmet Harmancı’ya verdiği destek kararının son derece yerinde olduğunu dile getiren Felek, “aksi takdirde Lefkoşa’yı sağ güçlere teslim etmiş olacaktık” ifadelerini kullandı.