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Sorakın: "Sorumluluğumuzda olmayan belediyelerin durumu kötü! "

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyesi adayları, dün sabah Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş)’i ziyaret etti.

12 Haziran 2018 Salı 13:58
Sorakın: "Sorumluluğumuzda olmayan belediyelerin durumu kötü! "

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyesi adayları, dün sabah Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş)’i ziyaret etti. Ziyarete Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ile Lefkoşa İlçe eski Başkanı ve eski milletvekili Ahmet Derya da katıldı. Dev-İş’le görüşmede konuşma yapan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, hedeflerinin sosyal belediyecilik anlayışını daha da geliştirmek olduğunu söylerken, Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek de sendika olarak ilkesel duruşlarını bu seçimde de göstereceklerini, barışa ve demokrasiye inanan adayların yanlarında olacaklarını belirtti. 

SORAKIN: LEFKE’DEN KARPAZ’A DÜZE ÇIKARAN PARTİ CTP

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Dev-İş ziyaretinde CTP adına konuşma yapan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, parti olarak yerel yönetimlere büyük önem verdiklerini ifade etti. Kontrolü CTP’de olmayan belediyelerin istihdam kapısı olarak görüldüğünü ve bu anlayış sayesinde batırıldıklarına dikkat çeken Sorakın, “Lefke’den Karpaz’a bizim kontrolümüzde olan belediyeler kötü noktalardan alınıp düzlüğe çıkarıldı” dedi. CTP’nin yerel yönetimlerde benimsediği sosyal belediyecilik anlayışının önümüzdeki dönemde daha da artırılarak geliştirileceğini kaydeden Sorakın, “Meclis üyeliklerini saptarken vizyon sahibi başarı öyküleri olan arkadaşlarımızın bu kadrolara aday olduklarını görüyoruz. Diğer partilerle yaptığımız işbirliği çerçevesinde aday göstermedik. Bu belediyenin risk altına girmesini istemiyoruz. Ciddi bir kadroyla birlikte önümüzdeki süreçte hazırladığımız projelerle Lefkoşa halkına hizmet vermek istiyoruz” dedi.

FELEK: DEMOKRASİDEN YANA DURUŞUMUZ SÜRECEK

Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek de, sendika olarak barış ve demokrasiden yana olan duruşlarını bu seçim de sürdüreceklerini ve bu ilkelere inanan adayları destekleyeceklerini vurguladı. Beklentilerinin 28 belediyede de Kıbrıs’ta çözüm ve barışa inanan, özellikle bölünmüş başkent Lefkoşa’nın bu halini bitirecek bir anlayışın seçilmesini istediklerini belirtti. CTP’nin bu kapsamda Mehmet Harmancı’ya verdiği destek kararının son derece yerinde olduğunu dile getiren Felek, “aksi takdirde Lefkoşa’yı sağ güçlere teslim etmiş olacaktık” ifadelerini kullandı.

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