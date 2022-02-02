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Sorakın: “UBP ile görüşlerimiz taban tabana zıttır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

02 Şubat 2022 Çarşamba 09:38
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Sorakın: “UBP ile görüşlerimiz taban tabana zıttır”
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ÖZEL HABER

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin seçimde oylarını yüzde elli oranında artırdığını kaydederek sözlerine başlayan Sorakın, “Halk bize ana muhalefet görevini verdi. Sorumluluklarımızın farkındayız. Sivil toplum örgütleri, sendikalar ve toplumun diğer paydaşları ile birlikte çalışarak toplumumuzu daha iyi seviyeye taşımak için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” dedi. 

CTP genel Başkanı Tufan Erhürman ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun geçtiğimiz hafta görüştüğünü doğrulayan Sorakın, “Faiz bey ile Tufan bey Cuma günü kısa süreli görüştü. Gayrı resmi bir görüşmeydi. Birlikte bir şeyler yapılabilir mi konusunda bir görüşme yapıldı. Ancak ortada bir şey yok. Pazarlık yapılmadı. Tamamen siyasi etik ve siyasi nezaket gereği yapılan bir görüşmeydi. Genel Başkanımız da partinin yetkili organlarını bu görüşme konusunda bilgilendirdi. Resmi bir teklif geldiği takdirde yetkili organlarımızla görüşeceğiz” dedi.
Sorakın, “Meclis aritmetiği CTP dışında bir hükümet kurulmasına ortam sağlıyor. Dolayısıyla CTP’siz bir hükümet kurma olasılığı oldukça yüksek. Bizim UBP ile görüşlerimiz taban tabana zıttır. Bir teklif gelirse tabi ki değerlendirilecektir. Ancak öyle bir ortam oluşursa çok ciddi pazarlıklar olacaktır ve kırmızı çizgilerimizi ortaya koyarak uygulayacağız. Eğer gerçekten bu ülkenin geleceğini düşünüyorlarsa gelsinler konuşalım.” dedi.

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Erdoğan Sorakın
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