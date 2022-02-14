Sorakın: UBP’ye yazılı yanıt verdik

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), UBP’nin sunduğu hükümet programı taslağına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu ile değerlendirme yaptı, çalışmaya yazılı metinle cevap verdi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, parti temel ilkeleri ve seçim sürecindeki vizyon çerçevesinde hazırlanan yazılı metnin bugün UBP’ye iletildiğini belirtti.

Sorakın, UBP’den gelecek cevaba göre hükümet kurma sürecinin şekilleneceğini dile getirdi.

“Cuma günü yaptığımız görüşmede yazılı metin sunulmuştu. MYK ile değerlendirme yaptık, yazılı metin hazırladık, sunduk” diyen Sorakın, “Oradan gelecek cevaba göre de süreç şekillenecek.

Birkaç güne belli olur” şeklinde konuştu.

Yenidüzen