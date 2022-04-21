Sorakın: Yeniden Sucuoğlu başkanlığında kurulacaksa neden bu hükümet bozuldu?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Sorakın, hükümetin istifa sürecini değerlendirerek, “Süreç içerisinde ne siyasi ne de ekonomik istikrar sağlandı. Bir oyun oynanıyor sanki de yeni bir hükümet kurulacak” dedi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu ile UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun açıklamalarına işaret eden Sorakın, “Bir iki bakan değişecekseniz, efor sarf etmeyecekseniz neden istifa ettiniz?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yarın bir görüşme yapacaklarını da hatırlatan Sorakın, “Gelişecek durum ne ise yetkili organlarımızla konuşup, değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

“UBP’nin bu mantığı ile işler yürümüyor” diyen Sorakın, “Geriye dönüp UBP yetkililerinin açıklamalarına baktığımız zaman ortada bir senaryo varmış gibi görüyoruz. Yeniden Faiz Sucuoğlu hükümeti kurulacaksa, öyleyse bu hükümet neden bozuldu? Bu hükümet neden bozuldu? Yine neden Faiz Sucuoğlu başkanlığında bir hükümet kuruluyor? Yarın bunları Cumhurbaşkanına soracağız” şeklinde konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI