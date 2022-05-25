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Sorakın’dan Tatar’a: Yaptıklarınızın elbette bir bedeli olacaktır

CTP Genel Sekreteri Sorakın, Cumhurbaşkanlığı’ndan CTP Genel Başkanı Erhürman’a yönelik yapılan açıklamayla ilgili olarak, “Bu halk yaşananları unutmayacak ve yaptıklarınızın elbette bir bedeli olacaktır” dedi.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 20:14
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Sorakın’dan Tatar’a: Yaptıklarınızın elbette bir bedeli olacaktır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Eroğan Sorakın, Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu tarafından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a yönelik yapılan açıklamaya kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Sorakın açıklamasında, Cumhurbaşkanın Ersin Tatar’ın ‘telaş içerisinde’ UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin ‘meşru’ olduğunu, iradeyi temsil ettiğini savunmaya çalıştığını belirterek, “Tatar, CTP’nin hükümet kurma ile ilgili önerisini “siyasi darbe” nitelikli olarak değerlendirmiş,  yanı sıra 2005 ve 2015 cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bazı iddialarda bulunmuştur” dedi.

Boş boş konuşmanın ve bazı iddiaların ortaya atılmasının kolay olduğunu söyleyen Sorakın, “Ama esas olan ortaya atılan iddiaların ispatlanmasıdır. Bunu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın CTP’nin önerisini “siyasi darbe” nitelikli olarak değerlendirilmesinin ‘Anayasa’ya bağlılıktan, demokrasiden ve seçmen iradesinin yönetime yansımasından ne kadar uzakta olduğunun’ bir göstergesi olduğunu ifade eden Sorakın, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Üçüncüsü, Ulusal Birlik Partisi kurultayında % 60,7 oy alıp başkan seçilen, ardından parti başkanı sıfatı ile 23 Ocak’ta seçime katılıp % 39,61 oy oranıyla 24 milletvekili çıkarma başarısını gösteren Sn. Faiz Sucuoğlu’nun kurduğu hükümetlerin çalışmasına fırsat vermeyip, 2020 kurultayında % 8 oy alan Ünal Üstel’e “gayrimeşru” hükümet kurdurmanın nedeni nedir?

Halk iradesinin yönetime yansıması bu mu? Müdahale değidir de nedir? Bu halk yaşananları unutmayacak ve yaptıklarınızın elbette bir bedeli olacaktır.”

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