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“Sorumlu devlet, bilinçli sürücü, güvenli trafik” sloganıyla yürüyüş

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:29
“Sorumlu devlet, bilinçli sürücü, güvenli trafik” sloganıyla yürüyüş

Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) bünyesinde faaliyet gösteren Genç FOLK-DER, güvenli bir trafik sistemi kurulması için, hem devlete hem de bireylere düşen sorumluluklara dikkat çekmek üzere Çarşamba günü Lefkoşa’da yürüyüş düzenliyor.
“Sorumlu devlet, bilinçli sürücü, güvenli trafik” sloganıyla yapılacak yürüyüşe, Gençlik Merkezi Birliği, GÖÇTAŞ, HASDER, TUFAD da destek veriyor.
Genç FOLK-DER’den verilen bilgiye göre, yürüyüş saat 19.00’da Mehmet Akif Caddesi’nde eski Pronto Çemberi olarak bilinen noktadan başlayacak ve Küçükkaymaklı’daki FOLK-DER lokalinde tamamlanacak.
Siyah tişörtlerin giyileceği yürüyüş sırasında pankartlar taşınacak, sloganlar atılacak. Yürüyüşün tamamlanacağı FOLK-DER bahçesinde ise trafikteki kayıplar anısına şarkı seslendirilecek.
Ülkede can kayıplarına yol açan ve toplumu derinden üzen trafik kazalarına karşı harekete geçme sorumluluğu hissettiklerini belirten Genç FOLK-DER üyeleri; yürüyüşü, giderek artan trafik kazalarına dikkat çekip yetkilileri göreve davet etmek, ayrıca gençleri bu konuda bilinçlendirmek amacıyla planladıklarını kaydetti.
Bu yıl bugüne kadar trafikteki kayıpların sayısının 19’a yükseldiğini ve gençlerin de önemli bir oran tuttuğunu belirten Genç FOLK-DER üyeleri, sorumluluk hisseden herkesi yürüyüşe katılmaya ve ülkede sürdürülebilir, bilimsel bir trafik güvenliği sistemi kurulması için destek vermeye çağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
TrafikHaber
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