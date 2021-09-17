“Sorumlulara ne olacak?”

Yerbilim Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, talep üzerine Kıb-Tek’ten KTMMOB’ne ulaştırılan akaryakıt analizlerinin incelendiği ve pek çok değerin olması gereken azami değerin üzerinde olduğunun görüldüğünü ifade etti.

Açıklamada, Kıb-Tek tarafından verilen bilgiler incelendiğinde, Şubat – Ağustos arası ihalesiz alınan yakıtların analizlerinin SGS Supervıse Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş tarafından yapıldığının görüldüğü, söz konusu analizlerin KIB-TEK’in teknik şartnamelerinde yer alan parametrelerle değerlendirildiğini ifade etti.

“SADECE KÜKÜRT DEĞERİ UYGUNLUK TAŞIYOR”

Açıklamada, “Bu incelemede; gerek gemilerle gerekse kara tankerleriyle yapılan bazı sevkiyatlardaki yakıtlara ait analiz sonuçlarının benzerlik taşıdığı ve KIB-TEK tarafından gönderilmiş olan cevap yazısında sadece Kükürt değerlerinin uygunluğu belirtilmiş olmasına rağmen; Su, Kalsiyum(Ca), Çinko (Zn), Toplam Tortu Potansiyeli, Net Kalorifik Değer, Denge (Stability) ve Kararlılık (Compatibility) gibi parametreler açısından limit değerleri sağlamadığı görülmüştür. Yakıtın içerisindeki su oranının fazlalığı fazlalık kadar miktarda yakıt yerine suya ücret ödendiği anlamına gelmektedir” denildi.

“KULLANILMIŞ YAĞ KATILDIĞI ANLAŞILIYOR”

Analiz ve şartname değerlendirildiğinde yakıtın içerisinde kullanılmış yağ katıldığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, “KIB-TEK teknik şartnamesinde, analiz sonuçlarında Kalsiyum (Ca) ve Çinko (Zn) değerlerinin aynı anda limit üstü olması durumunda yakıtın içerisinde kullanılmış yağ olduğunun kabul edileceği belirtilmektedir ve üzülerek belirtmeliyiz ki bu sonuçlarda bu iki parametre maalesef limit değerleri aşmaktadır. Yakıtın yanması sonucunda açığa çıkan ısı miktarı yani net kalorifik değeri, teknik şartnamede belirtilen limitin de altındadır. Böylelikle bir birim enerji için daha cok yakıt tüketilmesi gerekeceği ve bunun da daha fazla emisyon oluşumu anlamına geldiği açıktır. Ayrıca, Toplam Tortu Potansiyeli gibi yakıtın kirlilik derecesi açısından önem arz eden bazı parametrelerin limit değerlerin üzerinde olması, ortaya çıkan emisyonların da insan sağlığı ve çevre açısından daha olumsuz etkilere sahip olacağının kanıtı niteliğindedir” denildi.

“SORUMLULARA NE OLACAK?”

“Meslek Odaları olarak; opsiyon belgesiz, ihalesiz doğrudan alım yöntemi ile teknik şartnamelerdeki limit değerlere uymayan yakıt alımı ve kullanımını doğru bulmuyoruz” ifadeleri kullanılan açıklamada, sorumlulara nasıl bir cezai müeyyide uygulanacağının açıklanması talep edildi.

Açıklamada ayrıca halen kullanılmakta olan ve bu tarihten sonra yeni gelecek olan yakıtlarla ilgili, KTMMOB tarafından belirlenecek bağımsız bir denetçi nezaretinde, şahit numune alınması, bu numunelerin uluslararası akreditasyona sahip bir laboratuvarda analiz edilmesi ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması talep edildiği kaydedildi.