Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İşlediği suçtan 5 yıl hapis cezası aldı!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis...
Yozgat'tan 169 adet eski eser getirdi
Yozgat'tan 169 adet eski eser...
Uyuşturucu etkisi altında ölümlü kaza!
Uyuşturucu etkisi altında ölümlü kaza!
Zorla tecavüz etmekle suçlanıyor
Zorla tecavüz etmekle suçlanıyor
Av silahıyla köpek öldürdü
Av silahıyla köpek öldürdü

Sorumsuzluğu yangına neden oldu!

Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

11 Haziran 2022 Cumartesi 11:14
323 Okunma
Sorumsuzluğu yangına neden oldu!
banner48

Polisten yangınla ilgili verilen bilgi şu şekilde:

10.06.2022 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa’da Barbaros Sokak üzerinde bulunan boş arazi içerisinde, Ö.G.(E-44) gerekli emniyet tedbirlerini almadan kaynak makinesi ile kümes yapmak için çalıştığı esnada, kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bir adet jenenatör, 6 adet sunta tahta, 10 adet palet tahtası, bir adet masa ve bir dönümlük alandaki kuru otlar yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP: Federal çözüm için güven yaratıcı önlemler uygulanmalıdır!
CTP: Federal çözüm için güven yaratıcı önlemler uygulanmalıdır!
İnşaat Mühendisleri Odası'ndan çağrı!
İnşaat Mühendisleri Odası'ndan çağrı!
Ülke gençliğinin her alanda başarılarını görüyoruz!
Ülke gençliğinin her alanda başarılarını görüyoruz!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim