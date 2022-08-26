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Sorun, Fenerbahçe ile AEK Larnaka'nın eşleşmesi değil!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sorunun Fenerbahçe ile AEK Larnaka'nın eşleşmesi olmadığını ifade ederek, "Bizim herhangi bir takımımızın dünyadaki başka herhangi bir takımla eşleşememesi!” dedi.

26 Ağustos 2022 Cuma 16:40
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Sorun, Fenerbahçe ile AEK Larnaka'nın eşleşmesi değil!


Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekiminde UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Güney Kıbrıs’ta sahaya çıkacak olması üzerine bir açıklama yaptı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Sorun, Fenerbahçe ile AEK Larnaka'nın eşleşmesi değil! Bizim herhangi bir takımımızın dünyadaki başka herhangi bir takımla eşleşememesi!” dedi.

Erhürman, “Sarayönü politikalarından kurtulup gençlerimizi dünyayla buluşturma zorunluluğu bundan kaynaklanıyor!” ifadelerini kullandı.

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