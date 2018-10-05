Sorunlara yetişemiyorlar

Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü Çalışma Dairesi Güzelyurt Şubesi önünde bir basın açıklaması yaparak, Çalışma Dairesi Güzelyurt Şubesi’ne yeterli sayıda personel alımı yapılması ve ayrıca Lefke’ye tüm işlevleriyle çalışacak bir çalışma dairesi oluşturulmasını istedi.

Açıklamada, bölgede sadece bir adet çalışma müfettişi olduğu, bu müfettişin hem Güzelyurt hem de Lefke bölgesinin denetimini yaptığı, bu durumun sıkıntı yarattığı ileri sürülerek, “Bu sıkıntılar yetmiyormuş gibi, bu mevcut müfettişin de görevinden ayrıldı ve yerine henüz kimse görevlendirilmedi” denildi.

Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bölgemizde, güvencesizlikten doğan iş ‘kazalarının’ artması başta olmak üzere özel sektördeki çalışma yaşamında yaşanan çok çeşitli sorunları denetleyecek tek bir müfettiş dahi kalmamıştır. Dahası, Lefke bölgesi ilçe olduğundan beri Lefke bölgesinde ise bir çalışma dairesi yoktur! Bu sebeple, bütün iyi niyetimizle CTP-HP-DP-TDP hükümetine çağrıda bulunup, Çalışma Dairesi Güzelyurt Şubesi’ne derhâl yeterli sayıda personel alımı yapılması ve ayrıca Lefke’ye tüm işlevleriyle çalışacak bir çalışma dairesi oluşturulması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.