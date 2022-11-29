Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre etti
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre...
Alsancak'ta ev soygunu...
Alsancak'ta ev soygunu...
Çalınan 1 kilo altın halen kayıp
Çalınan 1 kilo altın halen...
banner107

"Sorunların karşılıklı konuşularak çözülebilir"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, Meclis Genel Kurulu'nda “Sağlıkta Çözülemeyen Yaşamsal Sorunlar” konulu güncel konuşma yaptı.

29 Kasım 2022 Salı 18:16
0 Okunma
"Sorunların karşılıklı konuşularak çözülebilir"



Besim, son yıllarda ve özellikle son aylarda sağlıkta ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, sağlık siteminin bir ekip işi olduğuna, tüm ilgili ekiplerin birlikte bu sistemi çalıştırabileceğine işaret etti.

Besim, sorunlar yaşanmasının normal olduğunu, ancak sorunların karşılıklı konuşularak, birlikte çalışılarak çözülebileceğini anlattı. Sorunlara dikkat çekmek amacıyla sağlıkta örgütlü sendikaların grevine Bakanlar Kurulu tarafından 60 gün yasak getirildiğini ifade eden Filiz, Acil Durum Hastanesi'ne taşınan kadın doğum servisi ile ilgili yaşanan sıkıntıları anlattı.

Besim, ani kararlarla çalışanların motivasyonunun, iş barışının bozulduğunu ifade ederek, bu konuda açılan davalara işaret etti, kadın doğum uzmanlarının şikayetlerini gündeme getirdi, “yanlış” olarak yorumladığı bu kararın düzeltilesini talep etti. Uyuz hastalığına da dikkat çeken Besim, Sağlık Bakanlığı’na uyarılarda bulundu, tıpta eğitim alan gençlerin burslarının da yatırılmadığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiFiliz BesimSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP Heyeti, Andreas Mavroyannis’i Kabul Etti
CTP Heyeti, Andreas Mavroyannis’i Kabul Etti
Mağusa'da şiddetli rüzgar
Mağusa'da şiddetli rüzgar
Kıb-Tek'in AKSA'ya borçları devlet borcu oldu
Kıb-Tek'in AKSA'ya borçları devlet borcu oldu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim