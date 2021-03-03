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"Sorunlarını çok iyi biliyorum"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin Başbakanlık önündeki eylemini ziyaret etti.

03 Mart 2021 Çarşamba 13:37
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"Sorunlarını çok iyi biliyorum"

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL

Gündem Kıbrıs'a özel açıklamalarda bulunan Canaltay özetle şunları söyledi:

"Tabiki yıllarca bu sektörle birlikte çalıştığım için sorunlarını da çok iyi biliyorum. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden birisi. Şu anda hükümet olarak yapılabileceklerin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.Ülke olarak çok büyük bir ekonomik kriz içerisindeyiz.Sayın Başbakan ve Maliye Bakanı yurda döndükten sonra da neler yapılabileceği tekrardan oturup konuşulacak. Çok mağdur bir kesim var aynı zamanda ekonomik kriz içinde olan ve gerçekten bütçe olarakta her geçen gün sağlığa aktarılan bütçelerden dolayı ekonomik olarak zayıflayan bir hükümet var.Bu tüm dünyada maalesef bu şekilde. Hükümetler bu krizden etkileniyor, sektörler etkileniyor.Nasıl bir orta yol bulacağız bunları hep birlikte konuşacağız"

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