Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103013
ALTIN
148.812
DOLAR
3.5388
STERLİN
4.7768
EURO
4.1875
Karaciğer nakli yapılmazsa hayatını kaybedebilir
Karaciğer nakli yapılmazsa hayatını kaybedebilir
Yanlışlıkla kapatıldığı mağarada 3 gün aç susuz kaldı
Yanlışlıkla kapatıldığı mağarada 3 gün...
WhatsApp ve Facebook 'birleşiyor'
WhatsApp ve Facebook 'birleşiyor'
Samsung, iPhone X'in karşısına Galaxy X ile çıkacak
Samsung, iPhone X'in karşısına Galaxy...
Korkunç tablo! 70 milyon çocuk...
Korkunç tablo! 70 milyon çocuk...

Soruştuma tamamlandı

Ülkeye öğrenci statüsünde giriş yaparken, uyuşturucu madde ile yakalanan Tıp öğrencisi hakkındaki soruşturma tamamlandı

26 Eylül 2017 Salı 09:43
Soruştuma tamamlandı

Devrim Demir

KKTC’ye tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği tarafından tespit edilen zanlı Ahmed Mohammed Hafez aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Hafez’in sırt çantasında gerçekleşen aramada polis 7 gram Hintkeneviri ele geçirilirken, aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Tutukluluk süresi dolan zanlı, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad,  zanlının davası görüşülünceye kadar, yurt dışına çıkışını yasaklayarak 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak ifade veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı.

Özder,  zanlı Ahmed Mohammed Hafez’in 21 Eylül tarihinde 11.00 raddelerinde Ercan Havaalanından giriş yapmak istediği esnada devriye gezen narkotik detektör köpeği tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada sırt çantası içerisinde foil kâğıda sarılı yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis,  soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Havadis Gazetesi

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik güvenliği yok
Trafik güvenliği yok
Döviz yükselişte, öğrenciler isyanda!
Döviz yükselişte, öğrenciler isyanda!
Üreticileri bilgilendirme çalışmaları bu hafta Serdarlı’da
Üreticileri bilgilendirme çalışmaları bu hafta Serdarlı’da

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim