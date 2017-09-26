Soruştuma tamamlandı

Devrim Demir

KKTC’ye tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği tarafından tespit edilen zanlı Ahmed Mohammed Hafez aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Hafez’in sırt çantasında gerçekleşen aramada polis 7 gram Hintkeneviri ele geçirilirken, aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Tutukluluk süresi dolan zanlı, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlının davası görüşülünceye kadar, yurt dışına çıkışını yasaklayarak 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak ifade veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı.

Özder, zanlı Ahmed Mohammed Hafez’in 21 Eylül tarihinde 11.00 raddelerinde Ercan Havaalanından giriş yapmak istediği esnada devriye gezen narkotik detektör köpeği tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada sırt çantası içerisinde foil kâğıda sarılı yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.