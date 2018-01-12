Soruşturma derinleşti

Diyalog gazetesinden Hüseyin Çiçek'İn haberine göre; Gazimağusa’da, 11 Aralık 2017 tarihinde İran uyruklu Ali Rasekh Foumani’nin yaşamını yitirmesine neden olan kundaklama ve cinayet olayı ile ilgili olarak tutuklu bulunan Ali Demirbağ dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirterek ek süre istedi. Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ndeki ek tutuklama duruşmasında olayla ilgili iddialar yeniden aktarıldı. Soruşturmayı yürüten Polis Müfettişi Rezvan Kaçar, soruşturmanın Türkiye’ye kadar uzandığını söyledi.

Polis subayı olayı anımsattı

Polis Müfettişi Rezvan Kaçar 11 Aralık 2017 tarihinde Salamis yolu olarak bilinen İsmet İnönü Bulvarı’nda faaliyet gösteren Big Boss isimli iş yerinin saat 03.55 sıralarında yanıcı madde dökülerek yakıldığını tekrarladı. Kaçar, Big Boss isimli iş yerinin yakıldığı esnada içeride bulunan 66 yaşındaki Alirıza Rasekh Foumani’nin gaz soluması ve yanma sonucu öldüğünü belirtti. Kaçar, olayın ardından ülke genelinde geniş çaplı soruşturma başlattıklarını ve zanlı Ali Demirbağ’ın olayın gerçekleştiği esnada Gazimağusa’da olduğunu belirlediklerini söyledi. Zanlı Ali Demirbağ’ın aracının tekerlek iziyle olay yerinde bulunan tekerlek izinin bire bir uyuştuğunu belirten Kaçar, zanlının olay gecesi giymekte olduğu elbiselerin de bulunduğunu ifade etti.

Türkiye’den birileri ile görüştü

Zanlı Ali Demirbağ’ın olaydan hemen önce, “Whatsapp” isimli program üzerinden, Türkiye’den birileri ile görüşme yaptığının belirlendiğini ve görüşme yaptığı kişilerin de mesele kapsamında aranmakta olan kişiler olduğunu kaydeden Kaçar, soruşturmanın henüz tamamlanamadığını belirterek mahkemeden ek süre talep etti.

Yargıç Mine Gündüz, soruşturmanın tamamlanmadığı yönünde bulgu yaparak, zanlının 8 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.