Soruşturma devam ediyor

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen üniversite öğrencisi olan Ulaş Özge’yi kaçırarak, tehditle toplamda 50 bin Euro’luk borç senedi imzalattırdıkları ortaya çıkan zanlılar Medet Gürkan, Burak Demir ve Halis Tanay dün ek tutuklama talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran Demirhan Polis Karakolun’da görevli polis memuru Şükrü Ömürlü olayla ilgili bulguları aktartdı. Ömürlü zanlı Medet Gürken ve Burak Demir’in, 9 Ocak’ta, saat 10.15 raddelerinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Haspolat'da, kullanımında bulunan 07 FSR 82 plakalı araç ile konu okulda öğrenci olan Ulaş Özge ile kampüs içerisinde buluşup, aranan Arfur Rahman Sajjadur Rahman ve Burak Demir ile birlikte, Ulaş Özge'nin hileli yollarla araca binmesini sağladıktan sonra, Taşkent köyünün kuzeyinde bulunan dağlık alana doğru götürerek, konu şahsı alıkoyup, 15 Ocak 2019 tarihli iki adet Yunus Emre isimli soy ismi tespit edilemeyen bir şahsa ödemesi gereken her birine 25.000 Euro'luk borç senedi imzalattığını mahkemeye aktardı. Ömürlü, olayın ardından zanlıların, müştekiyi zanlı Halis Tanay’ın yanına götürdüğünü ve zanlının, “Evet, budur” dediğinin belirlendiğini söyledi. Polis, zanlı Halis Tanay’ın, müşteki Ulaş Özge’nin Türkiye’de müteahhit olan babasıyla arasında husumet olduğu ve hisselerini almaya çalıştığının belirlendiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini olay yerinde yapılan incelemede toplam 36 parçadan oluşan 1 adet borç senedinin bulunduğunu belitti. Aranan 2 adet daha boç senedi olduğunu ve zanlıların kullanımında bulunan aracın 16 Ocak tarihinde bir park yerinde tespit edilerek emare alındığını belirten polis bağlantılı 1 kişinin daha olduğunu söyledi. Polis tahkikatın devam ettiğini belirten Ömürlü, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Burak Demir’in avukatı müvekkilinin olayla bağlantısı olmadığını ve öğrenci olduğunu ve sınavları olduğunu belirterek bu tutukluluk süresinde suçsuz olursa telefisi olmayacak zarara uğrayacağını belirterek süreye itiraz etti. Zanlı Halis Tanay söz alarak suçlamaları kabul etmiyorum bu uydurma bir olay benim ne alacağım nede borcum var sağlık promlemlerim var içerde kalamam dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.