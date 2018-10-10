Soruşturma Memurluğu Eğitimi alan Sosyal Sigortalar Dairesi müfettişlerine sertifika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen sertifika törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu katıldı.

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu törende yaptığı konuşmada; çalışma yaşamının denetlenmesi hususunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile devamlı işbirliği içinde olduklarını, tüm kurumlarla işbirliğine içinde çalışmaya önem verdiklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de , Sosyal Sigortalar Dairesi’nin kamunun en temel kurumlarından biri olduğuna dikkat çekerek, Daire’nin vatandaşların çalışma hayatında kazanacağı hakların yegane savunucusu olduğunu ifade etti.

Son 8 ayda KKTC genelinde Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından toplam 10558 teftiş ve tahkikat yapıldığını açıklayan Çeler; ülkedeki denetimin yeterli olmadığının altını çizdi.

Halen ülkede sigorta yatırımlarında geride olan, isteyerek sigorta yatırımlarını çalışanlarına yapmayan ve çalışanlarının hem gününü hem geleceğini ipotek altında bırakan işverenlerin olduğunu belirten Bakan Çeler: “Bir devlet yasal çerçevede ağırlığını herkese hissettirirse ancak devlet olabilir. Bir daire, yasal çerçevede vatandaşın ve çalışanın hakkını savunma noktasında ne kadar denetim yaparsa; çalışanların hakları güvence altında olur.” ifadelerini kullandı.

Kayıt dışılığın ülkede yaygın olduğuna vurgu yapan Çeler; vatandaşların sosyal güvenlik yatırımlarının yapılmadığına ve ülkeye getirilen yabancı uyruklu işçilerin çalışma şartları konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti.

Bakan Çeler, Sosyal Sigortalar Dairesi müfettişlerinin aldıkları eğitim ile, artık hem soruşturma memurluğu yapabileceğini hem de dava açma yetkisi ile dosya hazırlama konusunda ciddi bir güce sahip olacağını ve kayıt dışılığa geçit vermeyeceğini de söyledi.

Çeler, konuşmasının sonunda soruşturma eğitimi veren Polis Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve eğitime katılan Sosyal Sigortalar müfettişlerine de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Son 8 ayda, Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından ülke genelinde 10558 işyerinin teftiş ve tahkikatı yapıldı.

Sosyal Sigortalar Müfettişleri tarafından 1 Ocak -31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Lefkoşa’da 3833, Girne’de 2285, Mağusa’da 2664, İskele’de 926, Güzelyurt’ta 850 olmak üzere, ülke genelinde toplam 10558 işyerinin teftiş ve tahkikatı yapıldı.