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“Soruşturma Memurluğu Eğitimi” veriliyor

Bugün başlayan eğitimlere Çevre Koruma Dairesi’nden 22 kişi katılıyor. Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda yer alacak eğitimler, 6 Nisan Cuma günü sona erecek.

02 Nisan 2018 Pazartesi 11:25
“Soruşturma Memurluğu Eğitimi” veriliyor

Tuğçe Ülkü Aydın

Eğitimler, Polis Genel Müdürlüğü tarafından, 18/2012 Sayılı Çevre Yasası altında süre ve ceza ihbarnamesi hazırlanması, cezaların ödenmemesi halinde Hukuk Dairesi’ne (Başsavcılığa) sevk edilmesi konularında veriliyor.

Soruşturma memurları aldıkları kursta bir soruşturmayı başlatıp dosyanın mahkemeye gitme aşamasından, görgü tanıklarını dinlemeye kadar geniş ve kapsamlı bir eğitimden geçirilecek.

Eğitim sonunda atanacak soruşturma memurları kesilecek cezaları ödemeyenler hakkında soruşturma başlatıp, dosya hazırlayarak savcılığa ve mahkemeye götürebilecek.

Bakanlar Kurulu’na da önerge hazırlanarak onaya sunulan 22 kişilik personel listesi, Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından göreve başlayabilecek.

Bugün sabah başlayan eğitimlerin açılışına katılan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, birer konuşma yaptı.

MANAVOĞLU: “POLİSİMİZ EĞİTİM VEREBİLECEK DURUMDA”

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, bakanlık ve PGM’nin iş birliğinde gerçekleştirilecek eğitimlerde, Çevre Dairesi personeline Soruşturma Memurluğu ve Tahkikat Dosyası Hazırlama Kursu verileceğini açıkladı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün suçları önleme ve tespiti için günün gelişen koşullarında kendini yenileyip, geliştirdiğine işaret eden Manavoğlu, geçmişte yurt dışında eğitim alan personellerinin şimdi eğitim verebilecek durumda olduğunu söyledi.

Kurs sonunda Çevre Dairesi personelinin bilgi ve deneyimlerinin artacağını ifade eden Manavoğlu, alacakları eğitimin Çevre Dairesi personeline iyi bir kariyer getireceğine inanç belirtti.  

ATAOĞLU: “ÇEVRE KONUSUNDA YAPILMASI GEREKEN ÇOK İŞ VAR”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, PGM ile yapılan iş birliğinden ve polislerin eğitim verebilecek duruma gelmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çevre konusunda ülkede yapılması gereken çok iş olduğunu belirten Bakan Ataoğlu, kısa süreli eğitim sonrasında Çevre Dairesi personelinin ceza yazabilecek duruma geleceğini söyledi.

Çevre konusunda insanların bilinçlenmesinin önemine işaret eden Bakan Ataoğlu, bu konuda da çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Bakan Ataoğlu, amaçlarının ilgili yasada değişiklik yapılarak, polisle yetki paylaşımına gidilmesi, polis ve belediye zabıtalarına da ceza kesebilme yetkisi verilebilmesi olduğuna dikkat çekerek, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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Son Güncelleme: 02.04.2018 11:58
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