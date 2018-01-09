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Soruşturma sürüyor

Lefkoşada ele geçirilen bonzai ve uyuşturucu hap ile ilgileri olduğu iddiasıyla tutuklanan 6 zanlı, 3 gün daha polis hücresinde

09 Ocak 2018 Salı 11:37
Soruşturma sürüyor
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Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, İçtiği uyuşturucudan dolayı rahatsızlanarak Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan ve tedavisinin ardından tutuklanan Emire Kaplan ile itirafları sonucu yakalanan 

Hakan Kumlutepe, Mehmet Yıldız, Ahmet Karagulle, Bahri Karagulle ve Mahmut Çelik hakkındaki soruşturma devam ediyor. Polis, suçla bağlantılı başka şahıslar aradığı belirtilirken, zanlılar ek süre için dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, zanlı Emire Kaplan’ın 4 Ocak 2017 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, rahatsızlanarak getirildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde,  tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. 

“Mahmut Çelik’ten aldık” dediler…

Polis, zanlı Kaplan’ın maddeyi telefonla aradığı zanlı Hakan Kumlutepe’den istediğini ve zanlı Mehmet Yıldız’ın aracılığı ile temin ettiği itirafında bulunduğunu belirtti. Polis, Mehmet Yıldız’ın tutuklandığını ve evinde yapılan aramada bir gram sentetik cannabionid ile bir adet uyuşturucu hap bulunduğunu söyledi. Zanlı Hakan Kumlutepe’nin tutuklandığını belirten polis, maddeleri zanlı Mahmut Çelik’ten 3 gram olarak alıp, bir kısmını içtiği bir kısmını da zanlı Mehmet Yıldız’a Emire Kaplan’a vermesi için verdiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Yüzlerce hap ülkeye soktu

Polis, mesele ile ilgili olarak bağlantısı görülen zanlı Ahmet Karagulle’nin de tutuklandığını ve tasarrufunda 9 adet hap bulunduğuna vurgu yaparak, zanlının hapları Ercan Havalimanı’ndan Ocak ayında 130 adet olarak ithal ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, Ahmet Karagulle’nin getirmiş olduğu haplardan 70 âdetini zanlı Bahri Karagulle’ye verdiğini söyledi. Polis, zanlı Bahri Karagulle’nin evinde yapılan aramada ise 62 hap bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve soruşturulacak birçok şahıs olduğuna dikkat çekerek, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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