Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından 28 Kasım 2017 tarihinde evlerinde yapılan aramada 3 gram uyuşturucu bulunan Musa İdris Isıaku ve Ugorji İgwemba Mba isimli zanlılar hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar üç gün süren tutukluluğun ardından dün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, yabancı uyruklu zanlıların tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 45 gün süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi. Zanlıların evinde yapılan aramada Mba’nın üzerinde 100 miligram, zanlı Musa İdris Isıaku’nun yatak odasında bulunan komodin çekmecesinde ise 3 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde bulunmuştu.