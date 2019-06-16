SOS Çocuk Köyü yararına konser gerçekleştirildi

Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu ile TRT İstanbul ve Ankara Radyosu sanatçıları, SOS Çocuk Köyü yararına konser verdi.

Dernekten verilen bilgiye göre, dernek başkanı ve Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu Şefi Ersin Tünay’ın yönetiminde gerçekleştirilen “Şarkılarımız Umut Olsun“ adlı konser Lefkoşa Paradise Park’ta yer aldı.

Etkinlikte, Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu ile TRT İstanbul ve Ankara Radyosu Solistleri Çiğdem Gürdal, Mine Geçili, Ayşe Ekiz, Mustafa Demiroğlu, Esra İçöz ve İhsan Güvenç de sahne aldı.

Çağdaş Müzik Derneği, 2-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek.