Künye
Kıbrıs 29
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Odey cezaevini boyladı!
Odey cezaevini boyladı!
Eşini boğarak öldürmüştü! Cezası 32 yıla çıkarıldı...
Eşini boğarak öldürmüştü!
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Polis memuru Samet Öztürk beraat etti
Polis memuru Samet Öztürk beraat...
Ülkede yıllardır kaçak oldukları tespit edildi
Kaçak oldukları tespit edildi
banner107

SOS Çocukköyü Derneği yararına “İyilik Sepeti” kampanyası başladı

05 Ekim 2022 Çarşamba 13:43
12 Okunma
SOS Çocukköyü Derneği yararına “İyilik Sepeti” kampanyası başladı



SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı’ndan destek alan aileler ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla “İyilik Sepeti” kampanyası başlatıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı’ndan 26 ailenin ve 63 çocuğun destek aldığı belirtildi.

Aile Güçlendirme Programı’ndan destek alan aileler ve çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olabilmek için “Bebek Paketi”, “Temel Gıda Paketi”, “Kahvaltılık Paketi”, “Genel Temizlik Paketi” olarak dört farklı içerikte hazırlanan sepetlerden bir veya daha fazlasının bağışlanabileceği kaydedildi.

-İyilik sepetini seç, aileye ulaşsın

Açıklamada, https://soscocukkoyu.org/iyilik-sepeti/ linkinden “İyilik Sepeti” içeriği ve ücretinin görülebileceği ve yine site üzerinden ödeme yapılabileceği belirtildi.

-İyilik sepeti içerikleri

Açıklamada, “İyilik Sepeti” içerikleri şöyle belirtildi:

“Bebek Paketi içeriği: 350 gram bebek maması, 750 ml bebek şampuanı, 125 gram bebek sabunu, 60’lı ıslak mendil (176 Türk Lirası); Temel Gıda Paketi: 1 litre ayçiçek yağı, 800 gram yeşil mercimek, 800 gram kırmızı mercimek, 750 gram kuru fasulye, 830 gram salça, 500 gram şehriye, 800 gram bulgur, 800 gram nohut (235 Türk Lirası); Kahvaltılık Paketi: 1 kilogram hellim, 500 gram peynir, 400 gram bal, 320 gram pekmez, 450 gram mısır gevreği, 500 gram zeytin, 1 litre süt (400 Türk Lirası); Genel Temizlik Paketi: 3 litre yüzey temizleyici, 8 kilogram çamaşır deterjanı, 750 ml yüzey temizleyici, 4 litre çamaşır suyu, 24’lü tuvalet kağıdı, 400 gram sabun, 1.6 litre bulaşık deterjanı (330 Türk Lirası).”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇÖPLÜK YANGINI İÇİN ÖZTÜRKLER DEVREYE GİRDİ
ÇÖPLÜK YANGINI İÇİN ÖZTÜRKLER DEVREYE GİRDİ
4 gün boyunca yağmur bekleniyor
4 gün boyunca yağmur bekleniyor
Erhürman: Halkımızı dünyayla ve uluslararası hukukla buluşturma mücadelemiz devam edecek
Erhürman: Halkımızı dünyayla ve uluslararası hukukla buluşturma mücadelemiz devam edecek










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim