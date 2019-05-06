SOS Çocukköyü Derneği’nden Ramazan Bayramı için fitre çağrısı

SOS Çocukköyü Derneği, Ramazan Bayramı fitrelerinin derneğe bağışlanması çağrısı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada, “Ülkemizde aile bakımını kaybetme riski ile karşı karşıya olan çocukların sayısı her geçen gün artıyor. SOS Çocukköyü Derneği bu durumdaki çocuklara sevgi dolu bir aile kurarak onlara uzun süreli bakım veren ve çocukların ailelerinin yanında sağlıklı koşullarda yaşaması için önleyici çalışmalar yürüten bir hayır kurumudur. Gelin köyümüzde bakım gören çocuklarımıza hep birlikte destek olalım.” ifadeleri kullanıldı.

Derneğe, Türk Bankası, Limasol Türk Kooperatif Bankası, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası, Albank veya Creditwest şubesine veya operatörlerin faturalı hatlarından 4120’ye boş mesaj göndererek 30 TL tutarında fitre bağışında bulunulabilir veya soscocukkoyu.org adresini ziyaret ederek online bağış yapılabilir.