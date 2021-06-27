SOS Çocukköyü ve Milli Eğitim Bakanlığı el ele

SOS Çocukköyü Derneği’nin geliştirdiği, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü tarafından desteklenen proje hayata geçiriliyor.

Proje protokolü, SOS Çocukköyü Derneği Lefkoşa yerleşkesinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu iştirakleriyle SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter ile Mesleki Teknik Öğretim Daire Müdürü Gülşen Hocanın arasında imzalandı. İmza törenine, SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Refika İnce, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Mesleki ve Teknik Öğretim Dairesi Uzmanı Bahar Gülnihal ile SOS Çocukköyü Derneği yetkilileri katıldı. İmzalanan protokol sayesinde ülkemizdeki köy kadın kursu öğretmen ve kursiyerlerinin ürettiği el emeği Amigurumi Bebeklerin, SOS Çocukköyü Derneği yararına satılmaya başlanacağı belirtildi.

ÇOCUKLAR İÇİN EL EMEĞİ…

Dünyanın her yerinde birçok ebeveynin tercih ettiği, örgü tığı ile ve sık iğne tekniği kullanılarak çeşitli oyuncaklar yapma sanatına amigurumi deniliyor. Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı köy kadın kursu öğretmen ve kursiyerinin ürettiği Amigurumi Bebekleri 50-150 TL arasında birçok noktada ve soscocukkoyu.org sitesinden online olarak satışa sunulacak.

İlerleyen dönemlerde birçok farklı mekânda da bulunabilecek olan ve Temmuz ayından itibaren SOS Çocukköyü yararına satışı gerçekleşecek olan Amigurumi Bebekleri’nin bulunabileceği noktalardan bazıları şöyle:

Milky Baby, Adaş Bebe Lefkoşa Küçükkaymaklı ve Girne şubeleri, Tatlı Hayat, Zephyr, Rüstem Kitabevi, Pengu Toys Marmara ve Girne Şubeleri, Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM), SOS Çocukköyü Lefkoşa yerleşkesi.

Protokol imza töreninde konuşan SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter, el emeği ile üretilen değeri paha biçilemez bebeklerin SOS Çocukköyü’nde bakım ve destek alan çocuklar ile gençler yararına satılmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü, köy kadın kursu öğretmenleri ile kursiyerlerin sürecin başından bu yana fikri destekleyerek hayata geçirilmesini önemsediklerini belirten Buğra Akter, projeye katkı koyan herkesin SOS Kahramanı olduğunu dile getirdi. Avukat Buğra Akter şunları söyledi: “Kısa bir süre önce ortaya attığımız fikrimiz, tereddütsüz bir şekilde Sayın Bakanımız ve Sayın Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürümüz tarafından kabul görmüştü. Köy Kadın Kursları öğretmen ve kursiyerlerimiz de yapmış oldukları ürünleri bedelsiz bir şekilde vererek projemize ilk katkılarını koymuştu. Bunun duyurusunu da geçtiğimiz aylarda yapmıştık. Bugün imzaladığımız bu protokolle ‘Sevgi Elçileri Projesi’ adını verdiğimiz bu birlikteliği, her iki tarafa da menfaat sağlayacak ve devamlılık arz edecek şekilde hayata geçirdiğimizi duyurmak isterim. Amacımız SOS’in sağlayacağı hammadde desteği ile Köy Kadın Kursları öğretmen ve kursiyerlerinin kutsal emeklerini birleştirmek ve bir güç birlikteliği yaratmaktır. Bu proje ile bir yandan üreten ellere destek verirken öte yandan ürünlerin doğru bir şekilde pazarlanmasıyla hem SOS Çocuklarımıza hem de toplumun geneline katkı sağlayabileceğimizi düşünüyorum.”

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ise konuşmasında böyle bir projede yer almanın kendileri için gurur kaynağı olduğuna işaret etti. Gerek Bakanlık gerekse Mesleki Teknik Öğretim Dairesi olarak sosyal sorumluluk projelerine her türlü desteği verdiklerinin altını çizen Hocanın, Bakan Olgun Amcaoğlu’nun da bu tür sosyal sorumluluk projelerine hassasiyetle yaklaştığını belirtti ve önemli destekler verdiğini söyledi. Projeyi köy kadın kursu öğretmenlerine ve kursiyerlerine aktardıklarında böylesi bir ilgiyi beklemediklerini de sözlerine ekleyen Hocanın, projeye büyük katkı koyan öğretmen ve kursiyerlere teşekkür etti. Hocanın konuşmasının sonunda “SOS ile bu projeyi hayata geçirmekten ve sürdürülebilir hale getirmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz.” diyerek, emek veren, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanın Olgun Amcaoğlu protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, bu proje ile kurumlar arası iş birliğinin önemli bir örneğini gördüklerini belirtti. Birlikte atılan adımlar, verilen emekler ve yapılan hazırlıklar neticesinde önemli bir marka değer yaratıldığının da altını çizen Amcaoğlu, “Kendi kadınımızın, insanımızın emeğiyle ortaya çıkan bu değer hem verilen emeklerin karşılık bulması hem de SOS Çocuk Köyü’ne bir destek sağlaması adına çok önemli bir adım. Herkse iyi bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum.” dedi. Bugüne kadar üstlendikleri misyon ile atılan her adımda, imza koyulan her protokolde bir şeylere dokunmayı ve farkındalık yaratmayı amaçladıkların söyleyen Amcaoğlu, bugüne kadar gözlerden kaçan, ötelenen ve yapılması gerekenlerin yapılmasıyla ilgili adımların atılması noktasında çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Amcaoğlu konuşmasının sonunda bu projeye hayat veren Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ekibine, Köy Kadın Kurslarında emeği geçen herkese ve SOS Çocuk Köyü yetkililerine yürekten teşekkür ederek, iş birliğinin artarak devamını ve projenin hayırlı olmasını temenni etti.