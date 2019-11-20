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Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hazırlanan odanın açılışı yapıldı

Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü…

20 Kasım 2019 Çarşamba 14:59
Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hazırlanan odanın açılışı yapıldı

Gün nedeniyle Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hazırlanan “ Çocuk Görüşme Odası’nın açılışı gerçekleştirildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü binasında yer alan çocuk görüşme odasıyla; Sosyal Hizmetler Dairesine giden boşanma sürecinde olan ailelerin çocukları, istismar şüphesi ile getirilen çocuklar, koruyucu aile yanında destek verilen çocuklar, bağımlı ergenler ve ailelerine rahat bir ortamda psikolojik destek verilmesini amaçlıyor.

Sosual Hizmetler Dairesi Müdür Aydan Başkurt, Çocuk Görüşme Odası’nın pilot proje kapsamında ilk olarak Lefkoşa’da hizmete açıldığını daha sonra bunun diğer bölgelerde de yaygınlaşacağını aktardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da odanın açılışı öncesinde yaptığı konuşmada, çocukların rahat edeceği bir ortamın hazırlandığını ve bu görüşme odasında çocuklar ve ailelerin sıkıntıların çözümü için çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Çocuklarımıza göstereceğimiz hassasiyet 365 günü kapsamalı, çocuk yasalarının tadil edilmesi de önemli. 2020 yılında ciddi açılımlar ortaya koyacağız. Sağlıklı nesiller yetiştirmek adına bakanlığımıza düşen görevi yapmak amacındayız.” dedi.

Konuşmaların ardından çocuklarla ilgili ileri düzey görüşme teknikleri eğitimi alan Sosyal Hizmetler Dairesi personeline katılım belgesi takdim edilirken, odanın hazırlanmasına katkı koyanlara da plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Ardından Çocuk Görüşme Odası’nın açılışı gerçekleştirildi.

İki bölümden oluşan odada birinci bölüm ergen ve aileleri için hazırlanırken ikinci bölümde ise çocuklar için oyuncaklarla desteklenmiş kısım bulunuyor. (BRT)

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