Sosyal Hizmetler Dairesi, 'Hepatit B' iddialarını yalanladı

Sosyal Hizmetler Dairesi (SHD), bugün bir internet haber sitesinde “Sosyal Hizmetler’deki çocuklarda Hepatit B” başlığıyla yayınlanan haberi yalanladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yapılan açıklamada, prosedür gereği yuvaya alınan her çocuğun kuruma yerleştirilmeden önce gerekli tetkiklerinin yapılarak kuruma yerleştirildiği belirtildi.



Açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden bilgi alınmadan, doğru olup olmadığına dair araştırma ve incelemeye gerek görülmeden haber yapılmasının, gazetecilik etiği ve ilkeleri ile bağdaşmadığı da vurgulandı.



“Devletin koruması altındaki çocukları rencide eden bu haberde yer alan iddianın doğru olmadığı” belirtilen açıklamada, “Hukuki tüm haklarımızı saklı tutarak tüm kamuoyunun bilgisine getiririz” ifadelerine yer verildi.