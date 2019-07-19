Sosyal Hizmetler Dairesi ihtiyaçlı ailelerin çocuklarını sünnet ettirecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, daireden yardım alan ailelerin çocukları ile ekonomik yönden ihtiyaçlı olan ailelerin çocuklarını ücretsiz sünnet ettirecek.

Tarihleri önümüzdeki günlerde duyurulacak sünnetler için, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından başvuru kabul ediliyor.

Başvurular, ikamet edilen bölgedeki Sosyal Hizmetler Dairesi şube ve bürolarına yapılabilecek.

Daha detaylı bilgi, 22 73 743 numaralı telefondan, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden alınabilir.