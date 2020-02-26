Sosyal konut projesinin lansmanı yapılıyor

İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projeleri “Sıcak Bir Yuva, Çağdaş Bir Yaşam” sloganıyla Lefkoşa Golden Tulip Otel’de basına tanıtılıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın "Sıcak bir yuva" sloganıyla başlattığı Sosyal Konut Projesi lansmanı başladı. Lansman etkinliğine, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Ekonomi Bakanı Hasan Tacoy, birçok Milletvekili ve belediye başkanları katılım gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal konut projesiyle amaçlanan şu şekilde ifade edildi:

“İhtiyaç duyulan bölgelerde konut sorununa çözüm üretmek; yurttaşlarımızın yaşadıkları topraklardan başka bölgelere göç etmeleri yerine, kendi bölgelerinde kök salarak, en temel insan hakkı olan elverişli konutlara sahip olmalarını sağlamak; nüfusun ülke coğrafyasına dengeli bir biçimde yayılmasına yardımcı olmak; sadece kırsal kesimlerde yaşayan gençlerin veya düşük gelirli vatandaşların ev sahibi olması değil, kentte yaşayan ve ev sahibi olamayacak durumdaki vatandaşlarımızın da konut sahibi olabilmelerini sağlamak.”

BAYBARS: "10 BİN KİŞİYİ EV SAHİBİ YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Etkinlikte konuşan İçişleri Bakanı Baybars, "Hedefimiz ilk etapta 1450 vatandaşımızı 2023 yılına kadar ev sahibi yapmaktır" diyen Baybars, konut edindirme biriminin, 3 bin 500 konut ile 10 bin kadar insanı ev sahibi yapmayı planladığını kaydetti.

KKTC'de ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde konut sorununu yok etmek ve yurttaşların yaşadıkları yerlerinden göç etmelerini engellemek adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Baybars "Vatandaşın, kira öder gibi ev sahibi olması için konut edindirme birimini görevlendirdik" dedi.

Sadece kırsalda yaşayan değil, kentlerde yaşayan dar gelirli vatandaşları da ayrıştırmadan, tümünü ev sahibi yapmak adına yola çıktıklarını söyleyen Baybars, Güzelyurt, Lefke ve İskele'de arazi tespit çalışmalarının gerçekleştiğini, Lefkoşa ve Girne'de bitmek üzere olduğunu ifade etti.

Baybars, yapılan araştırmalar neticesinde, ilk olarak Mağusa Maraş Sosyal Konut Projesi'nin başlamasına karar verdiklerini, ilk etap temelini 2021 yılının başında atacaklarını, 2 yılın sonunda da tamamlamayı planladıklarını, projenin 3 etapta tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.