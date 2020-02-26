Sosyal konutlara başvurular nasıl olacak?

İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projeleri “Sıcak Bir Yuva, Çağdaş Bir Yaşam” sloganıyla Lefkoşa Golden Tulip Otel’de basına tanıtıldı.
Tanıtım etkinliğinde konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, söz konusu projeyle birlikte 10 bin kişinin ev sahibi olabileceğini duyurdu.
BAŞVURULAR NASIL OLACAK?
Gençler ve dar gelirli vatandaşlar, yüzde 20 peşinatla projeye başvurabilecek.
Vatandaş, 240 ay vadeyle, asgari ücretin yarısını geçmeyecek taksitlerle ev sahibi olabilecek.
Aranan kriterler, şöyle açıklandı:
- KKTC vatandaşı olmak,
- 25 yaşından büyük olmak veya 25'in altındaysa evli olmak,
- Kendisi veya eşi üzerinde tapu bulunmaması,
- Kırsal kesim arsası almamış olması
BU EVLERİN TOPLAM ÜCRETİ NE KADAR Kİ % 20'Yİ HESAPLAYALIM. BİR DE MÜRACAAT NE ZAMAN VE NEREYE YAPILACAK
Basvuru nerden yapilacak pesinat ne bilgi alabilirmiyiz lutfen
Nerden başvuru yapabiliriz