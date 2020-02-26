Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Süt ürünleri inme riskini azaltır mı?
Süt ürünleri inme riskini azaltır...
Twitter kullanıcılarına puan verecek
Twitter kullanıcılarına puan verecek
Corona Virüsü Nedir, Nasıl Korunulur?
Corona Virüsü Nedir, Nasıl Korunulur?
ABD'de yapılan araştırmaya göre 'çok okuyan çok yaşıyor'
Çok okuyan çok yaşıyor

Sosyal konutlara başvurular nasıl olacak?

Sosyal Konut projesi düzenlenen etkinlikle tanıtıldı... Peki sosyal konutlarda ev edinebilmenin şartları neler? İşte detaylar...

26 Şubat 2020 Çarşamba 12:47
3300 Okunma
Sosyal konutlara başvurular nasıl olacak?
banner48

İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projeleri “Sıcak Bir Yuva, Çağdaş Bir Yaşam” sloganıyla Lefkoşa Golden Tulip Otel’de basına tanıtıldı.

Tanıtım etkinliğinde konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, söz konusu projeyle birlikte 10 bin kişinin ev sahibi olabileceğini duyurdu.

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Gençler ve dar gelirli vatandaşlar, yüzde 20 peşinatla projeye başvurabilecek.

Vatandaş, 240 ay vadeyle, asgari ücretin yarısını geçmeyecek taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Aranan kriterler, şöyle açıklandı:

  • KKTC vatandaşı olmak,
  • 25 yaşından büyük olmak veya 25'in altındaysa evli olmak,
  • Kendisi veya eşi üzerinde tapu bulunmaması,
  • Kırsal kesim arsası almamış olması
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Konut ProjesiSıcak Bir YuvaÇağdaş Bir Yaşam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
VATANDAŞ 2020-02-26 13:08:18

BU EVLERİN TOPLAM ÜCRETİ NE KADAR Kİ % 20'Yİ HESAPLAYALIM. BİR DE MÜRACAAT NE ZAMAN VE NEREYE YAPILACAK

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gulcan mert 2020-02-26 13:28:29

Basvuru nerden yapilacak pesinat ne bilgi alabilirmiyiz lutfen

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mahmut işlek 2020-02-26 13:34:48

Nerden başvuru yapabiliriz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Akıncı: “Paylaşmayı başaramazsak, daha büyük güçler gelip paylaşacak”
Akıncı: “Paylaşmayı başaramazsak, daha büyük güçler gelip paylaşacak”
Kalbine yenik düştü
Kalbine yenik düştü
İncelemeler devam ediyor
İncelemeler devam ediyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim