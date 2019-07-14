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Sosyal medyada iğrenç taciz!

Son günlerde yaşanan çocuk istismarı, kötü niyetli kişilerce internet üzerinden yapılmaya devam ediliyor Özellikle sosyal medyada yaşanan diyaloglar iğrençliğin boyutunu gün yüzüne çıkıyor.

14 Temmuz 2019 Pazar 15:53
Sosyal medyada iğrenç taciz!

Bugün sosyal medyada bir vatandaşın paylaştığı olayda, sahte isimle 12 yaşında çocuğun hesabına ulaşan bir sapık, çocuğu görüntülü arayarak önce ekran görüntüsünü aldı, ardından montajlanmış görüntüyü çocuğa gönderek istediklerini yapmazsa görüntüyü ailesine göstermekle tehdit etti.

Çocuğun olayı babasına anlatmasıyla şok geçiren aile polise başvurdu ancak ülkede bu sapığın kim olduğunu ortaya çıkaracak  teknolojinin bulunmadığı yanıtını aldılar.

İşte o paylaşım

Öncelikle Merhaba ... Dün başımıza gelen bir olaydan bahsedeyim.12 yaşında kızımın instagram hesabına kardelen_prive kullanıcı ismi ile biri arkadaşlık isteği gönderdi.Kızım da bu isimde arkadaşı olduğu için kabul etti.Hemen arkasından görüntülü arama yaptı kızım da açmış açar açmaz kızımın ekran görüntüsünü almış hemen arkasından bu resmin altına erkek cinsel organı yapıştırıp kızıma gönderdi. Bundan sonra ben ne istersem yapacan yapmazsan Annene babana ve herkese gönderecem diye çocuğu tehtid etmeye başladı.Çocuk ondan sonra ağlayarak bana konuyu anlattı.Ben çocuğu sakinleştirip Polisi aradım.Bu esnada onu oyalamasını söyeldim.Kızım da sakn babama atma ne istersen yapacam dedi.O da seni arayacam üzerindekileri çıkaracan iç çamaşırını çıkaracan gibi sapıkca şeyler yazdı.Polis de bana telefonla adli şubeye gelin dedi.Gittik Polis Memuru yazışmaları okudu ama maalesef bunu bulacak teknolojimiz mevcut değil deyip kızıma nasihatlarda bulundu. Bu konuda elim kolum bağlı hiçbirşey yapamamaının siniri içindeyiz.

Kaynak:HABERKIBRIS

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Yorumlar
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X 2019-07-14 17:23:38

Henüz öyle bir teknoloji “Kıbrıs”ta bulunamadı... İşin peşini bırakmayın ve polis vasıtasıyla instagram ile iletişime geçin. İnstagram size o hesaba giriş yapan ip adreslerini, telefon markasını hatta konumunu bile yönlendirir. Küçücük bir kızdan böylesine iğrenç istemlerde bulunan kişi bulunup gerekli ceza verilmeli

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dervis 2019-07-14 17:46:08

12 yasindaki kiz cocugunun instagram hesabi olmazsa ölür musunuz? hade actiniz veya izin verdiniz..hic mi kontrol yok. internette sistedigi gibi dolasiyor mu..modern mi olduk simdi..

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Vatandaş 2019-07-14 19:16:01

İdam be idammmmm.....

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