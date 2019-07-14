Sosyal medyada iğrenç taciz!

Bugün sosyal medyada bir vatandaşın paylaştığı olayda, sahte isimle 12 yaşında çocuğun hesabına ulaşan bir sapık, çocuğu görüntülü arayarak önce ekran görüntüsünü aldı, ardından montajlanmış görüntüyü çocuğa gönderek istediklerini yapmazsa görüntüyü ailesine göstermekle tehdit etti.

Çocuğun olayı babasına anlatmasıyla şok geçiren aile polise başvurdu ancak ülkede bu sapığın kim olduğunu ortaya çıkaracak teknolojinin bulunmadığı yanıtını aldılar.

İşte o paylaşım



Öncelikle Merhaba ... Dün başımıza gelen bir olaydan bahsedeyim.12 yaşında kızımın instagram hesabına kardelen_prive kullanıcı ismi ile biri arkadaşlık isteği gönderdi.Kızım da bu isimde arkadaşı olduğu için kabul etti.Hemen arkasından görüntülü arama yaptı kızım da açmış açar açmaz kızımın ekran görüntüsünü almış hemen arkasından bu resmin altına erkek cinsel organı yapıştırıp kızıma gönderdi. Bundan sonra ben ne istersem yapacan yapmazsan Annene babana ve herkese gönderecem diye çocuğu tehtid etmeye başladı.Çocuk ondan sonra ağlayarak bana konuyu anlattı.Ben çocuğu sakinleştirip Polisi aradım.Bu esnada onu oyalamasını söyeldim.Kızım da sakn babama atma ne istersen yapacam dedi.O da seni arayacam üzerindekileri çıkaracan iç çamaşırını çıkaracan gibi sapıkca şeyler yazdı.Polis de bana telefonla adli şubeye gelin dedi.Gittik Polis Memuru yazışmaları okudu ama maalesef bunu bulacak teknolojimiz mevcut değil deyip kızıma nasihatlarda bulundu. Bu konuda elim kolum bağlı hiçbirşey yapamamaının siniri içindeyiz.

Kaynak:HABERKIBRIS