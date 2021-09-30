Sosyal medyada Türkiye kamuoyunun algısını çarpıtan kampanya

Bülent Ersoy’un Nuh’un Gemisi Otel’de vereceği konser için KKTC’ye sahte PCR ile giriş yapan 21 kişilik orkestra ekibinin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesi yönündeki mahkeme kararı, Türkiye’de yankı uyandırdı.

Türkiye’nin ünlü sanatçıları İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy gibi isimlerle çalışan Poll Production adındaki müzik şirketin sahibi, Prodüktör Polat Yağcı tarafından sosyal medyada başlatılan “#müzisyenlerimiziçinadalet” etiketli kampanyada, 21 kişilik ekibe sahte PCR sonucu sağlayan zanlılar Yılcay Takar, Mehmet Öz ve otelin genel müdürü zanlı Süleyman Leventoğlu’nun “serbest bırakıldığı” iddia edildi.

Yağcı’nın söz konusu gönderisi binlerce beğeni alırken, İrem Derici gibi ünlü isimler de gönderiyi paylaştı:

“Kıbrıs’a konser vermek için giden 21 kişilik müzisyenin eline tutuşturulan sahte PCR raporu düzenleyen ‘KKTC vatandaşı otel yöneticileri serbest, sahte belgeleri düzenleyen ‘KKTC vatandaşı’ hastane yetkili, doktor ve hemşire serbest, TC vatandaşı olan 21 müzisyen, 1 aydır gözetimde tutulduktan sonra bugün verilen kararla tutuklu! Suçun övülecek bir yanı olmaz ama KKTC’deki adalet anlayışı ve ayrımcılık hepimizi endişelendiriyor! #müzisyenlerimiziçinadalet”

YAĞCI’NIN İDDİASI YANILTICI

Fakat 6 Eylül tarihli mahkeme kararı incelendiğinde, zanlılar Yılcay Takar, Mehmet Öz ve otelin genel müdürü zanlı Süleyman Leventoğlu’nun “teminatla tutuksuz yargılanmalarına” karar verildiği görülüyor.

Zira konuyla ilgili polis soruşturması tamamlandı ancak yargı süreci devam ediyor.

PCR BELGELERİNİ SAĞLAYANLARIN YARGILANMA SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Mahkeme kararında, zanlıların yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunmalarına, KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 200’er bin TL’lik kefalet senedi imzalasına ve 20’şer bin TL değerinde nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verildiği ifade ediliyor.

Zanlıların, önümüzdeki aylarda yargılanmaları bekleniyor.

EKİBİN YARGILANMA SÜRECİ SONA ERDİ, KARAR TARİHİ BELİRLENDİ

Öte yandan 21 kişilik ekibe ilişkin yargılanma süreci sona ermiş ve mahkeme kararının açıklanacağı tarih, 4 Ekim olarak belirlenmiş durumda.

Ersoy'un 21 kişilik ekibi, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde

USUL GEREĞİ KKTC’DE ADRESİ BULUNMAYAN ZANLILAR, KARAR GÜNÜNE KADAR CEZAEVİNE GÖNDERİLİYOR

Usul gereği KKTC’de adresi bulunmayan zanlılar, itham edildikten sonra kararın açıklanacağı güne kadar hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderiliyor.

OTELDE, POLİS GÖZETİMİNDE BEKLİYORLARDI

Sahte PCR belgesi ile ülkeye giren 21 kişilik ekip, yargı süreçleri boyunca, bir otelde polis gözetiminde bekletiliyordu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI