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“Sosyal medyada yapılan tartışmalar nedeniyle son derece üzgünüz"

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, yeni inşa edilmekte olan havalimanına “Fazıl Küçük”ün isminin verilmesi hususundaki çalışmaların kamuoyunun bilgisine getirilmesiyle, sosyal medyada başlayan tartışmaların Vakfı son derece üzdüğünü bildirdi.

11 Mayıs 2021 Salı 20:45
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“Sosyal medyada yapılan tartışmalar nedeniyle son derece üzgünüz"

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, toplum lideri Küçük’ün yaktığı meşaleyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen ve bağımsız bir devlet statüsüne kavuşturulması için günümüzde de yine birlikte mücadeleye devam edildiğini kaydetti.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“1931 yılından 1974 yılına kadar bu topraklar üzerinde varlığımızı sürdürmeye devam edebilmemiz, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün etrafında ‘birlik ve beraberlik’ ilkesi ile birleşmemiz ve bir bütün olmamız, O’nun ve kahraman Mücahitlerimizle kahraman Mehmetçikler sayesinde mümkün olmuştur. 

Dr. Fazıl Küçük adının ilelebet yaşatılması ve O’nun Kıbrıs Türk Toplumu ile birlikte verdiği mücadelenin yeni nesillere ve dünya kamuoyuna anlatılabilmesi için KKTC’nin dünyaya açılan penceresi olacak olan yeni uluslararası havalimanın ‘Dr. Fazıl Küçük Havalimanı’ adını taşıması talebimiz vakfımızca yazılı olarak iletilmiş, yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda önerimiz değerlendirilmiştir. 

Talebimizi saygı ile karşılayan Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, konunun hassasiyeti dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla istişarede bulunmuştur. Konunun Bakanlar Kurulu tarafından görüşülerek en kısa zamanda bir karar haline dönüştürülmesi en büyük dileğimizdir. Bu çerçevede talebimize karşı olumlu görüş belirten Sn. Erdoğan, Sn. Tatar ve Sn. Çavuşoğlu’na minnettarız.

Aziz şehitlerimiz üzerinden yapılmaya çalışılan polemik vakfımız tarafından kesinlikle tasvip edilmemektedir. 

Vakfımız, Kıbrıs Türk toplumunun varoluşunda canıyla mücadele eden ve rütbeleri ne olursa olsun varlığını ortaya koyan Şehit Pilot Binbaşı Ercan ile Kıbrıs’ta, Güney Doğu Anadolu’da, Kore’de ve daha birçok ülkede şehit düşen askerlerimizi minnetle anarak kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

Anahtar Kelimeler:
Dr. Fazıl Küçük Vakfı
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