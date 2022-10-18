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Sosyal politikalar alanında planlanan eylemler hayata geçiyor

2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti (TC) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında Eylem Planı’na yönelik toplantı ve yerinde incelemeler yapılıyor.

18 Ekim 2022 Salı 20:10
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Sosyal politikalar alanında planlanan eylemler hayata geçiyor



Kalkınma ve Ekonomi İş Birliği Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, aile ve sosyal hizmetler alanında reformlaşmayı sağlayacak Eylem Planı’nda; aileler, kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlı bireyler, sosyal yardım alanlar ile şehit yakınları, gaziler ve yakınlarına yönelik hizmetler konusunda iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak stratejiler üretilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı ve imkânların geliştirilmesi başlıkları öne çıkıyor.

Bunların yanı sıra, kadının statüsünün güçlenmesine yönelik çalışmaları da destekleyecek olan iş birliği ile sosyal hizmet ve sosyal yardımlar alanında ihtiyaçların belirlenmesine yönelik çalışmalara destek verilmesi, ihtiyacı bulunan gruplara yönelik özelleşmiş hizmet modelleri ile sosyal yardım programları geliştirilmesi ve var olan programların güçlendirilmesi planlanıyor.

- Heyet, bir dizi ziyaretler gerçekleştiriyor

Ülkeye gelen, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği yetkilileri ile birlikte, bu kapsamda, bir dizi ziyaret gerçekleştiriyor.

Heyet, dün, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin kabulüyle başladığı ziyaretlere, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Dairesi ve Lefkoşa Çocuk Yuvası’yla devam etti.

Bugün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilen heyet, ardından Güneşköy 18 yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne, Lefke Sosyal Hizmetler Dairesi ve Güzelyurt Sosyal Hizmetler Dairesi’ne ziyaretler gerçekleştirdi.

Heyet, yarın ise, Girne Kaza Dairesi, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Lapta Huzurevi ziyaretleri yaparak, çalışmalarını tamamlayacak.

Anahtar Kelimeler:
İktisadi Ve Mali İş Birliği AnlaşmasıÇalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanlığıTürkiye Cumhuriyeti
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