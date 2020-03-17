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Sosyal Sigorta işlemleri artık ‘online’

Sosyal Sigortalar Dairesi yaptığı açıklamayla bütün sigortalıların işlemlerini internet sitesi üzerinden yapabileceğini duyurdu.

17 Mart 2020 Salı 12:09
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Sosyal Sigorta işlemleri artık ‘online’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada sigortalıların işlemlerini ‘online’ olarak yapabileceği duyuruldu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında geliştirilen sisteme 'ssd.gov.ct.tr' adresinden giriş yapılabiliyor.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilen Corona Virüsü (Covid-19) nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınacak önlemler kapsamında, Sosyal Sigortalar Dairesi vatandaşlara kolaylık sağlamak üzere 16 Mart 2020 tarihinden itibaren online başvuru yapabilme olanağı sağlamıştır.

Sigortalılarımız, internet üzerinden "ssd.gov.ct.tr " adresine   sigorta numarası ve kimlik numaralarını girerek  "Sigortalı Girişi "bölümünden giriş yaptıktan sonra  "Online İşlemler" kısmından yaşlılık ,malullük, ölüm aylığı başvuruları ile gözlük cam/çerçeve yardımı, ilaç/kan çubuğu yardımı ve evlenme yardımı başvurularını online olarak yapabileceklerdir.

Buna ilaveten halen yürürlükte olan  prim borcu affı başvuruları da online olarak yapılabilmektedir. Sigorta numarasını bilmeyenler için, Bakanlığımız tarafından Sosyal Sigortalar Dairesi Facebook sayfasından mesaj yolu ile öğrenebilmelerine imkan sağlanmıştır.

Sigortalılarımızın sağlık önlemleri çerçevesinde,  kurumumuza gelmek  yerine, işlemlerini ssd.gov.ct.tr adresinden yapması; herhangi bir işlemle ilgili sıkıntı yaşanması durumunda  ssd.gov.ct.tr  ya da Sosyal Sigortalar Dairesi Facebook sayfasına ulaşması önemle rica olunur.”

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanlığıSosyal Sigortalar Dairesi
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