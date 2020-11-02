SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ AÇIKLADI: SÜRE 30 KASIM’A KADAR UZATILDI

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Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından yapılan açıklamada işsizlik ödeneği alabilmek için haftada bir kez daireye giderek imza atma işletminin uzatıldığı duyuruldu. Yapılan duyuruda tarihin 30 Kasım 2020 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.

Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilen Corona Virüsü (Covid-19) nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, Sosyal Sigortalar Dairesinden işsizlik ödeneği almakta olan sigortalılarımızın ödeneklerinin devam edebilmesi için haftada en az bir defa Dairemize gelerek imza atma uygulamasına 31 Ekim 2020 tarihine kadar son verilmişti. Bu süre 30 Kasım 2020 tarihine kadar uzatıldığından, işsizlik ödeneği almakta olan sigortalıların imza için Dairemize gelmemeleri rica olunur. Bu durumdaki sigortalılarımızın işsizlik menfaatleri, banka hesapları üzerinden ödenmeye devam edecektir.”