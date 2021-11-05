Sosyal Sigortalar Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği’nde pozitif vaka

Sosyal Sigortalar Dairesi (SSD) Güzelyurt Bölge Amirliği’nin vezne bölümünde çalışan bir personelin Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Daire’den yapılan açıklamada, söz konusu şubenin bordro ve vezne servislerinin bugünden itibaren 11 Kasım 2021 Perşembe gününe kadar hizmet vermeyeceği bildirildi.

Daire’nin açıklamasının devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

“Belirtilen süre içerisinde prim ödemek isteyen işverenler, primlerini ssd.gov.ct.tr adresine girerek internet üzerinden kredi kartı ile ödeyebileceği gibi bu ödemelerini Sosyal Sigortalar Dairesine bağlı Lefkoşa, Mağusa, Girne, Lefke ve İskele adreslerinde yer alan bölgesel kuruluşlarımızdan da gerçekleştirebileceklerdir.

Güzelyurt Bölge Amirliğimizde tahsilat ve ödemeler dışındaki diğer hizmetlerin kesintisiz olarak verilmekte olduğu tüm sigortalılara önemle duyurulur.”





