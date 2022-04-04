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Sosyal Sigortalar Dairesi'nden duyuru!

Sosyal Sigortalar Dairesi, önemli bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, kararnameler kapsamında olan işverenler, çalışanlara ait prim tutarına ilaveten işveren hisse miktarının yüzde 35’ini sigortalıların prime esas kazancı üzerinden kesip, en geç ilgili ayı takip eden ayın 15’ne kadar ödemekle yükümlü olunduğu ifade edildi.

04 Nisan 2022 Pazartesi 11:28
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Sosyal Sigortalar Dairesi'nden duyuru!
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Sosyal Sigortalar Dairesi, 3/ 2022 sayılı ‘ Mart 2022-Ağustos 2022 Dönemi Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ ve ‘14/2022 sayılı Mart 2022-Ağustos 2022 Dönemi Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname’si ile ilgili açıklama yaptı. 

Yapılan açıklamada, kararnameler kapsamında olan işverenler, çalışanlara ait prim tutarına ilaveten işveren hisse miktarının yüzde 35’ini sigortalıların prime esas kazancı üzerinden kesip, en geç ilgili ayı takip eden ayın 15’ne kadar ödemekle yükümlü olunduğu ifade edildi. 

Açıklamanın tamamı şu şekilde: 

"2 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren 13/2022 sayılı ‘Mart 2022-Ağustos 2022 Dönemi Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ ve ‘14/2022 sayılı Mart 2022-Ağustos 2022 Dönemi Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ altında Dairemize prim ödemek isteyen işverenlerin bu destekten yararlanmak için gerekli koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin sorgulamayı ssd.gov.ct.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Önceki prim desteği kararnamelerinden yararlanmamış olan işverenlerin ilgili sayfamızdan online başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu kararnameler kapsamında olan işverenler, çalışanlara ait prim tutarına ilaveten işveren hisse miktarının yüzde 35’ini sigortalıların prime esas kazancı üzerinden kesip, en geç ilgili ayı takip eden ayın 15’ne kadar ödemekle yükümlüdürler.

İşverenlerin prim desteğinden yararlanabilmesi için işyeri sicil bazında borcunun olmaması ya da prim borcunu yapılandırmış olması ve 2 Nisan 2022-31 Ağustos 2022 döneminde (değiştirilmiş şekliyle 22/1992 sayılı İş Yasası’nın ‘İşverenin Bildirimsiz Fesih Hakkı’ yan başlıklı 15’inci maddesi altında verilen duruşlar veya çalışanın yurtdışına çıktığını belgelemesi halleri hariç) 6 ay boyunca çalışanlarını durdurmaması koşuldur."

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