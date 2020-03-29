Sosyal Sigortalar Dairesi'nden duyuru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, hükümetin Covid-19 vakalarını önleme tedbirleri çerçevesinde almış olduğu kararlar nedeni ile online başvurularda evrak teslim etme tarihinin, 30 Mart'tan, 6 Nisan'a alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "evrak ve belgelerinizi, 6 Nisan itibariyle, dairemize teslim edebilirsiniz" denilerek, bu tarihten önce daireye evrak teslimi için gitmemenin, toplum sağlığı açısından gerekli olduğu vurgulandı.

Yapılan açıklama şöyle: