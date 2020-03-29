Sosyal Sigortalar Dairesi'nden duyuru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, hükümetin Covid-19 vakalarını önleme tedbirleri çerçevesinde almış olduğu kararlar nedeni ile online başvurularda evrak teslim etme tarihinin, 30 Mart'tan, 6 Nisan'a alındığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "evrak ve belgelerinizi, 6 Nisan itibariyle, dairemize teslim edebilirsiniz" denilerek, bu tarihten önce daireye evrak teslimi için gitmemenin, toplum sağlığı açısından gerekli olduğu vurgulandı.
Yapılan açıklama şöyle:
Babada maaşı online yollayın
Bu dönemde işe yaramayacaksan neden hala evrak alıyorsun.. İnsanlar parasızlıktan kırıldı siz hala evrakdan bahsedersiniz... Bu nasıl sosyal sigorta.. neden size her ay para yatırıyoruz?? Nesiniz siz ben söyleyin HIRSIZSINIZ