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Sosyal Sigortalar Dairesi'nden duyuru

Sosyal Sigortalar Dairesi, online başvurularda evrak teslim etme tarihinin, 30 Mart'tan, 6 Nisan'a alındığını duyurdu.

29 Mart 2020 Pazar 12:54
4606 Okunma
Sosyal Sigortalar Dairesi'nden duyuru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, hükümetin Covid-19 vakalarını önleme tedbirleri çerçevesinde almış olduğu kararlar nedeni ile online başvurularda evrak teslim etme tarihinin, 30 Mart'tan, 6 Nisan'a alındığını duyurdu. 

Yapılan açıklamada, "evrak ve belgelerinizi, 6 Nisan itibariyle, dairemize teslim edebilirsiniz" denilerek, bu tarihten önce daireye evrak teslimi için gitmemenin, toplum sağlığı açısından gerekli olduğu vurgulandı. 

Yapılan açıklama şöyle: 

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanlığıSosyal Sigortalar DairesiCovid-19
Yorumlar
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Sertaç 2020-03-29 13:30:47

Babada maaşı online yollayın

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Sosyal Hırsızlık Kurumu 2020-03-29 15:09:18

Bu dönemde işe yaramayacaksan neden hala evrak alıyorsun.. İnsanlar parasızlıktan kırıldı siz hala evrakdan bahsedersiniz... Bu nasıl sosyal sigorta.. neden size her ay para yatırıyoruz?? Nesiniz siz ben söyleyin HIRSIZSINIZ

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