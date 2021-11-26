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Sosyal Sigortalar Dairesi ve Lefkoşa Bölge Amirliği Bugün Ve Pazartesi Kapalı

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bugün öğleden sonra ve pazartesi günü hizmet vermeyecek.

26 Kasım 2021 Cuma 12:29
403 Okunma
Sosyal Sigortalar Dairesi ve Lefkoşa Bölge Amirliği Bugün Ve Pazartesi Kapalı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği’nde artan  pozitif  vakalar dolayısıyla çalışanlar  ve vatandaşların sağlığını riske atmamak  adına bugün  saat 12.00’den itibaren ve 29 Kasım Pazartesi  günü hizmet verilemeyecektir.” denildi.

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