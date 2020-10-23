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Sosyal Sigortalar’da bir çalışanda ‘düşük pozitif’

Lefkoşa'daki Sosyal Sigortalar Dairesinde bir çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı. Dairedeki tüm personele tedbir amaçlı test yapılıyor.

23 Ekim 2020 Cuma 10:26
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Sosyal Sigortalar’da bir çalışanda ‘düşük pozitif’

Lefkoşa'daki Sosyal Sigortalar Dairesinde bir çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı. Dairedeki tüm personele tedbir amaçlı test yapılıyor.

Çalışma Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, söz konusu çalışanın testinin düşük pozitif çıktığı, çalıştığı bölümün ve ekip arkadaşlarının da teste tabi tutulduğu ve test sonuçlarını izole olarak evde beklediği öğrenildi.

Dairede bugün tedbir amaçlı tüm çalışanlara PCR testi yapılacağı da belirtildi. Söz konusu çalışanın testinin çok düşük pozitif olduğu, bu nedenle bulaş riskinin de çok az olduğu ifade edilirken, dairedeki diğer bölümlerde işleyişin devam ettiği kaydedildi.

KAYNAK : YENİDÜZEN

Son Güncelleme: 23.10.2020 10:28
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