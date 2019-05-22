Sosyal Sigortalarda online Prim ödeme dönemi

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin ssd.gov.ct.tr adresli web sitesi üzerinden sigortalılar, kredi kartı ile güvenli bir şekilde prim ödemelerini gerçekleştirebilecek.
Ödeme işlemi nasıl gerçekleştirilecek?
Kredi Kartı ile Ödeme Kolaylığı
Sosyal Sigortalar Dairesi web sitesi üzerinden kredi karti ile prim ödemeye imkan tanıyan uygulamada; sigortalılar son derece güvenli şekilde ödeme bilgilerini Cardplus Güvenli Ortak Ödeme Sayfası üzerinden gireceği kart bilgileri ile yapabilecek ve bağlı oldukları banka tarafından ödemeleri, 3-D Güvenli Ödeme yöntemiyle doğrulanacak. Bilgileri doğrulanıp işlem tutarı kredi kartından tahsil edildikten sonra, prim ödeme işlemleri tamamlanacak.
(BRT/SM)