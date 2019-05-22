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Sosyal Sigortalarda online Prim ödeme dönemi

Sosyal Sigortalar Dairesi web sitesi üzerinden kredi kartı ile prim ödeme dönemi başladı. Bu hizmeti ilk etapta isteğe bağlı sigortalılık kaydı olan sigortalılar, bireysel prim ödemeleri için kullanabilecek.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 12:03
Sosyal Sigortalarda online Prim ödeme dönemi
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Sosyal Sigortalar Dairesi’nin ssd.gov.ct.tr adresli web sitesi üzerinden sigortalılar, kredi kartı ile güvenli bir şekilde prim ödemelerini gerçekleştirebilecek.

Ödeme işlemi nasıl gerçekleştirilecek?

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İsteğe bağlı sigortalılık primini ödemek isteyen vatandaşlar, ssd.gov.ct.tr adresinden Sigortalı Girişi seçeneğini kullanarak sigorta numarası ile giriş yaparak, eğer sigorta numarasını bilmiyorsa kimlik bilgilerini kullanarak giriş yapabilecek. Sigortalılar, sisteme girişte problem yaşaması halinde Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ait https://www.facebook.com/kktcssd adresine özel mesaj göndererek de yardım isteyebilecek.

Kredi Kartı ile Ödeme Kolaylığı

Sosyal Sigortalar Dairesi web sitesi üzerinden kredi karti ile prim ödemeye imkan tanıyan uygulamada; sigortalılar son derece güvenli şekilde ödeme bilgilerini Cardplus Güvenli Ortak Ödeme Sayfası üzerinden gireceği kart bilgileri ile yapabilecek ve bağlı oldukları banka tarafından ödemeleri, 3-D Güvenli Ödeme yöntemiyle doğrulanacak. Bilgileri doğrulanıp işlem tutarı kredi kartından tahsil edildikten sonra, prim ödeme işlemleri tamamlanacak.

(BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
Sosyal Sigortalar
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