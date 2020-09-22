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Sosyal Sigortalardaki grev kaldırıldı

KTAMS, Çalışma Bakanlığı’na bağlı daire ve kurumlarda yarından itibaren hizmetlerin aksamayacağı şekilde personelin rotasyon usulü çalışmaya başlayacağı konusunda uzlaşıya varıldığını duyurdu; Sosyal Sigortalar Dairesi’nde uygulanan grevin kaldırıldığını açıkladı.

22 Eylül 2020 Salı 18:11
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Sosyal Sigortalardaki grev kaldırıldı

KTAMS’tan yapılan açıklamada,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar ve Bakanlık Müdürü Efsun Salel ile yapılan resmi toplantıda; hizmetlerin kesintiye uğramaması ve bulaşın yayılmasını engellemek için Çalışma Bakanlığı’na bağlı daire ve kurumlarda yarından itibaren hizmetlerin aksamayacağı şekilde personelin rotasyon usulü çalışmaya başlayacağı konusunda uzlaşıya varıldığı belirtildi.

KTAMS’tan yapılan açıklama şöyle:

“Covid-19 bulaşının artması durumunda tüm kurumlarımızı kapatmak zorunda olacağımız ve kamusal hizmetlerin durma noktasına geleceği endişesi ile Hükümete yapmış olduğu tüm çalışanların rotasyon üsulü ile çalışması önerisine sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yanıt alarak, bugün toplantıya çağrılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar ve Bakanlık müdürü Efsun Salel ile yaptığımız resmi toplantıda; hizmetlerin kesintiye uğramaması ve bulaşın yayılmasını engellemek için Çalışma Bakanlığı’na bağlı daire ve kurumlarda yarından itibaren hizmetlerin aksamayacağı şekilde personelin rotasyon usulü çalışmaya başlayacağı konusunda uzlaşıya varılmıştır. Bu nedenle bugün Sosyal Sigortalar Dairesi’nde uyguladığımız grevi kaldırdığımızı kamuoyuna bildiririz.

Diğer bakanlıklardan tarafımıza resmi ve yazılı çağrı yapılmaması nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na bağlı Şehir Planlama Dairesi ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi’nde bugün başlatmış olduğumuz grev yarın da (23 Eylül Çarşamba) devam edecektir.”

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