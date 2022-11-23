"Sosyal yaşam Lefkoşa dışına kaydı"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni (KTTB) ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nı (KTTO) ziyaret eden Sıla Usar İncirli’ye milletvekili Filiz Besim de eşlik etti. KTTB ile KTTO yönetim kurullarının hazır bulunduğu ziyarette konuşan Sıla Usar İncirli, Lefkoşa ile ilgili projelerini aktarma fırsatı da yakaladı. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Usar İncirli, hekimlerin, bu düzenin insan odaklı değişmesi için mücadele verdiğinin altını çizdi. KTTB Başkanı Ahmet Özant ise memlekette krizlerin en derinden hissedildiğini vurguladı. KTTO Başkanı Ömer Taşargöl ise Sıla Usar İncirli’ye çıktığı yolda başarılar diledi.

USAR İNCİRLİ: HEKİMLER BU DÜZENİN İNSAN ODAKLI DEĞİŞMESİ İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Sıla Usar İncirli ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, memlekette muazzam bir istikrarsızlık ve demokrasi sorununun olduğuna dikkat çekti. Demokratik düzenin hasarlandığına işaret eden Usar İncirli, yerel seçimleri parti olarak çok önemsediklerini söyledi. “Hekimler siyasi yaşama damga vuran insanlardır” diyen Usar İncirli, hekimlerin, bu düzenin insan odaklı değişmesi için mücadele ettiğini vurguladı. 25 Aralık tarihinde sandıktan çıkacak sonucun, siyasi iklimi de değiştireceğini belirten Usar İncirli, “Bu gidişatı çevirmek için ülkenin her yerindeki belediyelere güçlü adaylarla çıktı partimiz” dedi. Lefkoşa’nın öneminden de söz eden Usar İncirli, LTB’de ciddi mali ve idari yönetim zafiyeti olduğunu ifade etti. Bir belediyenin bütçe açısından iyi yönetilmesi durumunda ayakları üzerinde durabileceğine vurgu yapan Usar İncirli, LTB’nin 8 buçuk yıldır muhalefetsiz yönetildiğini kaydetti. LTB’nin söz konusu dönem içerisinden yatırım yapar duruma gelemediğini kaydeden Usar İncirli, “Yöneten, ayakları üzerinde duran bir Lefkoşa yaratacağız” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL YAŞAM LEFKOŞA DIŞINA KAYDI”

Sokakları karanlık olan bir başşehrin asla kabul edilemeyeceğinin altını çizen Usar İncirli, “Eğer hedef doğruysa ve toplumun geneli için gerekliyse, o mücadele verilmelidir” diye konuştu. Lefkoşa’nın yeni geçiş noktalarına ihtiyaç duyduğunu da anımsatan Usar İncirli, “Bu şehir için çok önemlidir. Lefkoşa’nın kuzeyini ve güneyini birçok şeyde birleştirebiliriz” dedi. Sosyal yaşamın da Lefkoşa’nın dışına kaydığını vurgulayan Usar İncirli, “Bizim için önemli olan yöneten, idari ve mali açıdan yöneten belediye. Nefes alan bir Lefkoşa’ya ihtiyacımız var” dedi. Göreve gelir gelmez yeşillendirme işine başlayacaklarını söyleyen Usar İncirli, fidan dikimi konusunda seferberlik başlatacaklarını vurguladı. Usar İncirli, “Nefes alan bir Lefkoşa için bunları yapacağız. İnisiyatif almak lazım” diye konuştu. Geçtiğimiz dönemlerde Lefkoşalıların hayallerinin küçültüldüğüne işaret eden Usar İncirli, “Lefkoşa’nın, sanatıyla, kültürüyle ve tarihiyle planlanması, canlanması gerekiyor. Şehri ve insanların yaşamlarını aydınlatmak için projelerimizi hazırladık” ifadelerini kullandı.

ÖZANT: KRİZLER EN DERİNDEN HİSSEDİLİYOR

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant, ülke olarak zor günlerden geçildiğine vurgu yaptı. Krizlerin en derinden hissedildiğini belirten Özant, siyasette güzel ve istikrarlı günlerle bu krizlerin atlatılacağını umduğunu kaydetti. Yerel yönetimlerin önemine işaret eden Özant, “Birebir vatandaşa dokunan hizmetleri veren yönetimlerdir yerel yönetimler” dedi. Özant yerel yönetimlerin, hükümete nazaran çok daha önemli sorumlulukları olduğunun altını çizdi. Özant, “Milletvekilliğinden daha zor bir göreve adaylığınız taktire şayandır. Kolayı değil, zoru seçtiniz. Hayırlısı olsun” diyerek sözlerine son verdi.