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‘Sosyalleşin Projesi’ yeni döneme eğiticilerin eğitimiyile başladı

05 Kasım 2019 Salı 12:55
‘Sosyalleşin Projesi’ yeni döneme eğiticilerin eğitimiyile başladı

Eğitimde Yenilik ve Değişim VII” hibe programı altında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) , AKTI Proje ve Araştırma Merkezi ve Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) tarafından yürütülen ‘Sosyalleşin: Sosyal Girişimcilikle İstihdamı Destekliyoruz’ isimli proje yeni dönemini Eğiticilerin Eğitimi Semineri ile açtı.

MASDER’den yapılan açıklamada, çeşitli derneklerden ve kurumlardan seçilen 18 kişinin katıldığı eğitimin 1-2 Kasım arasında Girne’de gerçekleştirildiği belirtilerek, Sosyal Girişimcilik Eğitimi üzerine çalışan uzman Dr. Michalis Loizides ve Dr. Yiannis Fessas tarafından yürütülen eğitimde, katılımcılar yetişkinlere yönelik eğitimlerin nasıl yürütüldüğü, eğitim yöntemleri ve kullanabilecekleri materyaller ve sosyal girişimcilik kriterleri üzerine yapılan çalışmaların ardından çeşitli örnekler üzerinden hangi girişimlerin Sosyal Girişimcilik sayılabileceği üzerine çalışmaların yapıldığı kaydedildi.

Son zamanlarda gündemde olan ve Kıbrıs’taki sosyal girişimleri kapsayacak olan yasa değişiklikleri hakkında da bilgi aktarıldı.

“Sosyalleşin” projesi kapsamında eğitimler ve atölye çalışmaları aralık ayında da devam edecek.
7 Aralık’ta saat 09.30’da Lefkoşa’da ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde ve 14 Aralık’ta Gazimağusa’da sosyal girişimcilik üzerine atölye çalışmasıyla devam edecek olan proje, yıl içerisinde daha bir çok ücretsiz eğitim, atölye, yurt içi ve yurt dışı gezileri ve stajlar gerçekleştirmeyi planlıyor.

Proje ve gelecekteki etkinliklerle ilgili daha fazla bilgi, www.gosocialcy.eu internet sitesi ve ya “Go Social Cyprus” isimli Facebook, Twitter ve Instagram sayfalarından elde edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
SosyalleşinEğitimDönemHaberKıbrıs
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