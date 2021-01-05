Lefkoşa’da meydana gelen "Ciddi Darp ve itale-i lisan" suçlarından tutuklanan zanlı Z.D., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Biriminde görev yapan Polis Memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.

Yavuz, zanlının 4 Ocak tarihinde Hamitköy bölgesinde işletme içerisinde iş konusunda çıkan anlaşmazlık sebebiyle kafeteryanın işletmecisi kız arkadaşı H.T.A.'nın sağ ve sol yanağına her iki eliyle yumruk vurmak suretiyle ciddi darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı zamanda müştekiye küfür etmek suretiyle itale-i lisan suçunu da işlediğini vurguladı.

Polis memuru Alparslan Yavuz, müştekinin aynı gün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'n Acil Servisine götürülerek doktor kontrolünden geçtiğini ve darp edildiği yönünde raporu aldığını ifade ederek, zanlının aynı gün tutuklandığını anlattı.

Zanlı: “Her şey bir anda gelişti”

Zanlıdan konu ile ilgili izahat istendiği zaman zanlının "Evet, doğrudur Sövdüm de vurdum da bir anda gelişti" şeklinde sözlü bir beyanda bulunduğunu söyleyen Yavuz, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.